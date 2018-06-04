Башкирские компании планируют производить оборудование для «Татнефти»

В рамках импортозамещения Башкортостан намерен сотрудничать с татарстанской компанией.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Компании Башкортостана планируют изготавливать оборудования для «Татнефти» в рамках импортозамещения. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал постоянный представитель РТ в Республике Башкортостан Ранэль Зинатуллин.

«При содействии нашего представительства компания „Татнефть“ отправила заявки на производство оборудования в рамках импортозамещения на предприятия Республики Башкортостан. Если они сделают дешевле и качественнее, чем другие регионы, то „Татнефть“ будет работать с Башкирией. Теперь все зависит от самих заводов», — отметил Зинатуллин.