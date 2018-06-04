Постпред РТ в Башкортостане: Детей нужно заинтересовывать изучать татарский язык

Добиться значительных успехов в изучении языка можно в игровой форме, считает Ранэль Зинатуллин.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Подрастающее поколение необходимо заинтересовывать изучать татарский язык, используя игровые практики, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан Ранэль Зинатулин.

«Если дети в игровой форме будут изучать не только татарский язык, но и информатику, физику, химию и другие предметы, мы добьемся больших успехов», — поделился поспред.

По мнению Зинатуллина, нужно приучать детей изучать язык, создавать условия и ориентировать их на будущий результат.

«Если мы свяжем татарский язык или другие предметы с их успешным и счастливым будущим, думаю, они выстроятся в очередь и будут просить родителей, чтобы они им помогали», — отметил представитель Татарстана в Башкортостане.