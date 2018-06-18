Число пострадавших от землетрясения в Японии превысило 200 человек

В результате землетрясения погибли три человека.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Число пострадавших от землетрясения на западе Японии превысило 200 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, 18 июня. Данных о российских гражданах в Японии, которые могли пострадать от землетрясения, не поступало.