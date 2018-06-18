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Ильдар Гильмутдинов: Предмет „татарский язык“ должен быть увлекательным для детей

Татар-информ

18 июня 2018, 08:14

Происшествия

Число пострадавших от землетрясения в Японии превысило 200 человек

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В результате землетрясения погибли три человека.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Число пострадавших от землетрясения на западе Японии превысило 200 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, 18 июня. Данных о российских гражданах в Японии, которые могли пострадать от землетрясения, не поступало.

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