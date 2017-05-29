Ãëàâíîå
Â Êàçàíè èç-çà ïàäåíèÿ äåâî÷êè â îçåðî Êàáàí âðåìåííî çàêðûò îáíîâëåííûé ïèðñ

Òàòàð-èíôîðì

18 èþíÿ 2018, 10:40

Îáùåñòâî

Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: ß çà ïðàâî ó÷åíèêîâ ñäàâàòü ïðåäìåòû ÅÃÝ íà ðîäíîì ÿçûêå

Ôîòî: àðõèâ, Ðàìèëü Ãàëè

Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü èíñòðóìåíòàðèé, ÷òîáû øêîëû áûëè ãîòîâû ïðèíèìàòü ýêçàìåíû íà ðîäíûõ ÿçûêàõ, ñ÷èòàåò äåïóòàò.

(Êàçàíü, 18 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Åñëè â ýòîì åñòü íåîáõîäèìîñòü, ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü ïðàâî ðåáåíêà ñäàâàòü ïðåäìåòû ÅÃÝ íà ðîäíîì ÿçûêå. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ. 

«Íåîäíîêðàòíî îá ýòîì ãîâîðèë, ÷òî ÿ çà òî, ÷òîáû òàêîå ïðàâî ó ðåáåíêà áûëî. Äîïóñòèì, ÿ õî÷ó ñäàòü èñòîðèþ íà òàòàðñêîì ÿçûêå, òàê äàéòå ìíå òàêîå ïðàâî. Áóäó ÿ ñäàâàòü èëè íåò, ýòî óæå äðóãîé âîïðîñ. Íî ãëàâíîå, ÷òîáû ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ áûëà ãîòîâà ïðèíÿòü ó ìåíÿ ýêçàìåíû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü, íóæíû ñîîòâåòñòâóþùèå ÊÈÌû (êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû — ïðèì. Ò-è), òî åñòü íóæíî ðàçðàáîòàòü íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíòàðèé», — ñ÷èòàåò äåïóòàò.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð´ÐµÐ¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð´ÑƒÐ¼Ñ‹ Ð Ð¤ Ð˜Ð»ÑŒÐ´Ð°Ñ€Ð¾Ð¼ Ð“Ð¸Ð»ÑŒÐ¼ÑƒÑ‚Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Òàêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ñåãîäíÿ íåò íè ïî îäíîìó èç ïðåäìåòîâ, êðîìå ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê». Ïî ñëîâàì Ãèëüìóòäèíîâà, ýòî óæå ñëåäóþùàÿ òåìà, íàä êîòîðîé íóæíî ðàáîòàòü. Åñëè øêîëà ãîòîâà ïðèíèìàòü ýêçàìåíû íà ðîäíûõ ÿçûêàõ, çíà÷èò, òàêèì ïðàâîì ó÷åíèêîâ íóæíî îáåñïå÷èòü.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Äî Áåðåçîâîé ðîùè â äåíü ïðîâåäåíèÿ Ñàáàíòóÿ áóäóò êóðñèðîâàòü 73 àâòîáóñà
Íîâîñòè äíÿ
11:16
Â Êàçàíè îòðåìîíòèðîâàíà ÷åòâåðòü âñåõ êîòåëüíûõ

Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ÀÎ «Êàçýíåðãî» ìîäåðíèçèðîâàëî 13 êîòåëüíûõ.

11:12
Âñå çîëîòî ÷åìïèîíàòà ìèðà — 2018 ïî áîðüáå êóðýø çàâîåâàëà ñáîðíàÿ Ðîññèè

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 áîðöîâ èç 42 ñòðàí ìèðà.

10:58
Â Êàçàíè ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò Òàòàðñòàíà ïî àêàäåìè÷åñêîé ãðåáëå
10:40
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: ß çà ïðàâî ó÷åíèêîâ ñäàâàòü ïðåäìåòû ÅÃÝ íà ðîäíîì ÿçûêå

Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü èíñòðóìåíòàðèé, ÷òîáû øêîëû áûëè ãîòîâû ïðèíèìàòü ýêçàìåíû íà ðîäíûõ ÿçûêàõ, ñ÷èòàåò äåïóòàò.

10:36
Äî Áåðåçîâîé ðîùè â äåíü ïðîâåäåíèÿ Ñàáàíòóÿ áóäóò êóðñèðîâàòü 73 àâòîáóñà
10:35
Èç-çà ïîæàðà èç øàõòû â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ýâàêóèðîâàëè 114 ãîðíÿêîâ
10:26
Ìåòøèí ðàññêàçàë, ÷òî âî âðåìÿ ×Ì åãî äâàæäû îñòàíîâèëè ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ

Âñå ãîðîäñêèå ñëóæáû ðàáîòàþò â ïëàíîâîì óñèëåííîì ðåæèìå â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó.

10:12
Óìåð ïðîäþñåð ôèëüìà «Ëèöî ñî øðàìîì» Ìàðòèí Áðåãìàí
10:10
Àíàëèòèêè ÂÒÁ Êàïèòàë ïðèçíàíû ëó÷øèìè â Ðîññèè ïî âåðñèè Institutional Investor
10:03
Â Êàçàíè èç-çà ïàäåíèÿ äåâî÷êè â îçåðî Êàáàí âðåìåííî çàêðûò îáíîâëåííûé ïèðñ

Ñåãîäíÿ â ìåñòå èíöèäåíòà áóäóò óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå îãðàæäåíèÿ.

10:00
Ãîñòè ×Ì-2018 ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê Wi-Fi ñåòÿì íà âîêçàëå ïî íîìåðó áèëåòà
09:40
Áàøêèðñêèå êîìïàíèè ïëàíèðóþò ïðîèçâîäèòü îáîðóäîâàíèå äëÿ «Òàòíåôòè»

Â ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ Áàøêîðòîñòàí íàìåðåí ñîòðóäíè÷àòü ñ òàòàðñòàíñêîé êîìïàíèåé.

09:30
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: Ïðåäìåò „òàòàðñêèé ÿçûê“ äîëæåí áûòü óâëåêàòåëüíûì äëÿ äåòåé

Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìîòèâàöèîííûå ìåõàíèçìû äëÿ òåõ, êòî çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ðîäíûå ÿçûêè, ñ÷èòàåò äåïóòàò.

09:29
Âèäåî íàïàäåíèÿ ìåäâåäÿ íà äðåññèðîâùèêà â öèðêå â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ â ñåëå Îëüõîâêà.

09:25
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò îá îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà â ÐÒ

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

09:22
Ýêñ-ãëàâà ÁÑÌÏ ×åëíîâ ñòàë ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãåíäèðåêòîðà Ôîíäà Ìåæäóíàðîäíîãî ìåäêëàñòåðà

Ïðîåêò Ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî êëàñòåðà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ñêîëêîâî, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ 2015 ãîäà.

09:19
Ðûáàêè ñíÿëè íà âèäåî èíîìàðêó, óòîíóâøóþ â ðåêå â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

«Òîéîòà Ëåíä Êðóçåð» ïî÷òè öåëèêîì ïîãðóçèëàñü ïîä âîäó äàëåêî îò áåðåãà.

09:16
Â äåíü ïðîâåäåíèÿ â Êàçàíè ìàò÷à Èñïàíèÿ – Èðàí çàãðóçêà îòåëåé ñîñòàâèò áîëåå 90 ïðîöåíòîâ

Çà ïåðâûå 4 äíÿ ×Ì-2018 ïî ôóòáîëó ñðåäíÿÿ çàãðóçêà êàçàíñêèõ îòåëåé ñîñòàâèëà áîëåå 78 ïðîöåíòîâ.

09:10
Ïîñòïðåä ÐÒ â Áàøêîðòîñòàíå: Äåòåé íóæíî çàèíòåðåñîâûâàòü èçó÷àòü òàòàðñêèé ÿçûê

Äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â èçó÷åíèè ÿçûêà ìîæíî â èãðîâîé ôîðìå, ñ÷èòàåò Ðàíýëü Çèíàòóëëèí.

09:02
Çà 4 äíÿ ×Ì-2018 ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ â Êàçàíè ïîñåòèëè 150 òûñ. ÷åëîâåê

Ìàò÷ Ôðàíöèÿ – Àâñòðàëèÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» ñîáðàë áîëåå 41 òûñ. çðèòåëåé.

08:58
Ýòèì ëåòîì â Êàçàíè îòðåìîíòèðóþò ÷åòûðå êîòåëüíûõ è 40 êì òåïëîâîäîâ

Â ëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè òåêóùèé ðåìîíò áîëåå 11,5 òûñ. êì âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé îòîïëåíèÿ.

08:56
ÂÂÑ Èçðàèëÿ àòàêîâàëè äåâÿòü öåëåé â ñåêòîðå Ãàçà
08:42
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåäèë î ðàñïðîñòðàíåíèè êîðè â Åâðîïå
08:35
Â Àëåêñååâñêîì ðàéîíå ëåãêîâóøêà âûëåòåëà â êþâåò è îïðîêèíóëàñü íà êðûøó

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà 101-ì êèëîìåòðå òðàññû Êàçàíü – Îðåíáóðã.

08:30
Ðîäíîé ÿçûê áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Çà ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ ñîõðàíèòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê».

Ñîáûòèÿ

18 èþíÿÈëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: «Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ»

18 èþíÿÐàíýëü Çèíàòóëëèí: Åñëè ìû ñâÿæåì òàòàðñêèé ÿçûê ñ óñïåøíûì è ñ÷àñòëèâûì áóäóùèì äåòåé, òî îíè âûñòðîÿòñÿ â î÷åðåäü, ÷òîáû åãî âûó÷èòü

18 èþíÿ18 – 21 èþíÿ â Êàçàíè: Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ, «Áèáëèîòåêà â ïàðêå», áåñïëàòíûå êîíöåðòû íà Áàóìàíà

17 èþíÿ“Ëþáîâü ñòîèò òîãî, ÷òîáû æäàòü”: Òàñëèìà Íèçàìè è åå ïåðâàÿ ëþáîâü Èâàí ïîæåíèëèñü ñïóñòÿ 40 ëåò ïîñëå ðàçëóêè

17 èþíÿÊàçàíü âåëîñèïåäíàÿ: 200 òûñÿ÷ âåëîñèïåäèñòîâ ïðîòèâ 400 òûñÿ÷ àâòîëþáèòåëåé

16 èþíÿÌû áîëüíû ôóòáîëîì: ëèöà ïåðâîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà ìèðà â Êàçàíè

16 èþíÿWho will win the World Cup? Ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ ê ÷åìïèîíàòó ìèðà