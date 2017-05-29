Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: ß çà ïðàâî ó÷åíèêîâ ñäàâàòü ïðåäìåòû ÅÃÝ íà ðîäíîì ÿçûêå

Ôîòî: àðõèâ, Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 18 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Åñëè â ýòîì åñòü íåîáõîäèìîñòü, ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü ïðàâî ðåáåíêà ñäàâàòü ïðåäìåòû ÅÃÝ íà ðîäíîì ÿçûêå. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ.
«Íåîäíîêðàòíî îá ýòîì ãîâîðèë, ÷òî ÿ çà òî, ÷òîáû òàêîå ïðàâî ó ðåáåíêà áûëî. Äîïóñòèì, ÿ õî÷ó ñäàòü èñòîðèþ íà òàòàðñêîì ÿçûêå, òàê äàéòå ìíå òàêîå ïðàâî. Áóäó ÿ ñäàâàòü èëè íåò, ýòî óæå äðóãîé âîïðîñ. Íî ãëàâíîå, ÷òîáû ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ áûëà ãîòîâà ïðèíÿòü ó ìåíÿ ýêçàìåíû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü, íóæíû ñîîòâåòñòâóþùèå ÊÈÌû (êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû — ïðèì. Ò-è), òî åñòü íóæíî ðàçðàáîòàòü íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíòàðèé», — ñ÷èòàåò äåïóòàò.
Òàêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ñåãîäíÿ íåò íè ïî îäíîìó èç ïðåäìåòîâ, êðîìå ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê». Ïî ñëîâàì Ãèëüìóòäèíîâà, ýòî óæå ñëåäóþùàÿ òåìà, íàä êîòîðîé íóæíî ðàáîòàòü. Åñëè øêîëà ãîòîâà ïðèíèìàòü ýêçàìåíû íà ðîäíûõ ÿçûêàõ, çíà÷èò, òàêèì ïðàâîì ó÷åíèêîâ íóæíî îáåñïå÷èòü.
Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ÀÎ «Êàçýíåðãî» ìîäåðíèçèðîâàëî 13 êîòåëüíûõ.
Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 áîðöîâ èç 42 ñòðàí ìèðà.
Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü èíñòðóìåíòàðèé, ÷òîáû øêîëû áûëè ãîòîâû ïðèíèìàòü ýêçàìåíû íà ðîäíûõ ÿçûêàõ, ñ÷èòàåò äåïóòàò.
Âñå ãîðîäñêèå ñëóæáû ðàáîòàþò â ïëàíîâîì óñèëåííîì ðåæèìå â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó.
Ñåãîäíÿ â ìåñòå èíöèäåíòà áóäóò óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå îãðàæäåíèÿ.
Â ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ Áàøêîðòîñòàí íàìåðåí ñîòðóäíè÷àòü ñ òàòàðñòàíñêîé êîìïàíèåé.
Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìîòèâàöèîííûå ìåõàíèçìû äëÿ òåõ, êòî çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ðîäíûå ÿçûêè, ñ÷èòàåò äåïóòàò.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ â ñåëå Îëüõîâêà.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.
Ïðîåêò Ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî êëàñòåðà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ñêîëêîâî, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ 2015 ãîäà.
«Òîéîòà Ëåíä Êðóçåð» ïî÷òè öåëèêîì ïîãðóçèëàñü ïîä âîäó äàëåêî îò áåðåãà.
Çà ïåðâûå 4 äíÿ ×Ì-2018 ïî ôóòáîëó ñðåäíÿÿ çàãðóçêà êàçàíñêèõ îòåëåé ñîñòàâèëà áîëåå 78 ïðîöåíòîâ.
Äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â èçó÷åíèè ÿçûêà ìîæíî â èãðîâîé ôîðìå, ñ÷èòàåò Ðàíýëü Çèíàòóëëèí.
Ìàò÷ Ôðàíöèÿ – Àâñòðàëèÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» ñîáðàë áîëåå 41 òûñ. çðèòåëåé.
Â ëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè òåêóùèé ðåìîíò áîëåå 11,5 òûñ. êì âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé îòîïëåíèÿ.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà 101-ì êèëîìåòðå òðàññû Êàçàíü – Îðåíáóðã.
Çà ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ ñîõðàíèòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê».
18 èþíÿÈëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: «Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ»
18 èþíÿÐàíýëü Çèíàòóëëèí: Åñëè ìû ñâÿæåì òàòàðñêèé ÿçûê ñ óñïåøíûì è ñ÷àñòëèâûì áóäóùèì äåòåé, òî îíè âûñòðîÿòñÿ â î÷åðåäü, ÷òîáû åãî âûó÷èòü
18 èþíÿ18 – 21 èþíÿ â Êàçàíè: Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ, «Áèáëèîòåêà â ïàðêå», áåñïëàòíûå êîíöåðòû íà Áàóìàíà