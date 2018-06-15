Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: Ïðåäìåò „òàòàðñêèé ÿçûê“ äîëæåí áûòü óâëåêàòåëüíûì äëÿ äåòåé

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 18 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåäìåò «òàòàðñêèé ÿçûê» äîëæåí áûòü íå ñëîæíûì, à óâëåêàòåëüíûì äëÿ äåòåé è, ìîæåò áûòü, ïðåïîäíîñèòüñÿ â êàêîé-òî èãðîâîé ôîðìå. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ.
«Ïîýòîìó ñåãîäíÿ Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ÐÒ ðàáîòàåò íàä íîâûìè ìåòîäèêàìè, ó÷åáíèêàìè è ïîñîáèÿìè, êîòîðûå êàê ðàç ïðåäóñìàòðèâàþò òàêîé ïîäõîä ê ÿçûêó. Íàïðèìåð, ãðàììàòèêà äëÿ âòîðîãî êëàññà ìîæåò áûòü ñëîæíîé. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî èíîãäà òîëüêî îòòîðãàåò äåòåé è ðîäèòåëåé îò èçó÷åíèÿ ÿçûêà. Åñëè ìû îñòàâèì òàêîé ïîäõîä, òî, êîíå÷íî, áóäóò ñëîæíîñòè. Íî åñëè ìû ñäåëàåì åãî óâëåêàòåëüíûì è äîñòóïíûì, ýòî áóäåò ïðàâèëüíûì», — îòìåòèë äåïóòàò.
Ïî åãî ñëîâàì, òàêæå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìîòèâàöèîííûå ìåõàíèçìû äëÿ òåõ, êòî çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ðîäíûå ÿçûêè. Íàïðèìåð, äàâàòü èì äîïîëíèòåëüíûå áàëëû ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû. «Ó íàñ åñòü åùå ðÿä ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ìîòèâàöèåé ê èçó÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêîâ ðåñïóáëèê. Ïðåäñòîèò ìíîãî ðàáîòû, íî, òåì íå ìåíåå, ó íàñ åñòü ïîíèìàíèå, êàêèì áóäåò ýòîò çàêîí. Ïðèíÿâ åãî â èþëå, ïðåäñòîèò äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî ñòàíäàðòàì ñîâìåñòíî ñ íàøèìè êîëëåãàìè èç Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ, â òîì ÷èñëå èç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÒ, ñ öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè ÿçûêà è èçìåíåíèÿ ìåòîäîâ åãî èçó÷åíèÿ», — çàêëþ÷èë Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ.
Â ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ Áàøêîðòîñòàí íàìåðåí ñîòðóäíè÷àòü ñ òàòàðñòàíñêîé êîìïàíèåé.
Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìîòèâàöèîííûå ìåõàíèçìû äëÿ òåõ, êòî çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ðîäíûå ÿçûêè, ñ÷èòàåò äåïóòàò.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ â ñåëå Îëüõîâêà.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.
Ïðîåêò Ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî êëàñòåðà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ñêîëêîâî, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ 2015 ãîäà.
«Òîéîòà Ëåíä Êðóçåð» ïî÷òè öåëèêîì ïîãðóçèëàñü ïîä âîäó äàëåêî îò áåðåãà.
Çà ïåðâûå 4 äíÿ ×Ì-2018 ïî ôóòáîëó ñðåäíÿÿ çàãðóçêà êàçàíñêèõ îòåëåé ñîñòàâèëà áîëåå 78 ïðîöåíòîâ.
Äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â èçó÷åíèè ÿçûêà ìîæíî â èãðîâîé ôîðìå, ñ÷èòàåò Ðàíýëü Çèíàòóëëèí.
Ìàò÷ Ôðàíöèÿ – Àâñòðàëèÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» ñîáðàë áîëåå 41 òûñ. çðèòåëåé.
Â ëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè òåêóùèé ðåìîíò áîëåå 11,5 òûñ. êì âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé îòîïëåíèÿ.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà 101-ì êèëîìåòðå òðàññû Êàçàíü – Îðåíáóðã.
Çà ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ ñîõðàíèòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê».
Ñòîëèöà Òàòàðñòàíà íàõîäèòñÿ â ãðåáíå àíòèöèêëîíà.
Ãëàâà Êîìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ÃÄ ÐÔ ðàññêàçàë, ÷òî ïî âîïðîñó çàêîíîïðîåêòà äîñòèãíóòî ïîíèìàíèå ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
Âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ â ÃÁÊÇ ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü èìåíè Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà «Áåëàÿ ñèðåíü».
Ââåäåíèå ïîøëèíû ñäåëàåò ðîññèéñêóþ èíòåðíåò-òîðãîâëþ áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé.
18 èþíÿÐàíýëü Çèíàòóëëèí: Åñëè ìû ñâÿæåì òàòàðñêèé ÿçûê ñ óñïåøíûì è ñ÷àñòëèâûì áóäóùèì äåòåé, òî îíè âûñòðîÿòñÿ â î÷åðåäü, ÷òîáû åãî âûó÷èòü
18 èþíÿ18 – 21 èþíÿ â Êàçàíè: Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ, «Áèáëèîòåêà â ïàðêå», áåñïëàòíûå êîíöåðòû íà Áàóìàíà
18 èþíÿÈëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: «Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ»