Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в Европе

На Украине с начала года зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания корью.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В 28 странах Европы наблюдается распространение кори. Об этом российских туристов предупреждают на официальном сайте Роспотребнадзора.

«На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76 процентов составляют случаи местной передачи инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Так, на Украине с начала текущего года было зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания, от осложнений умерло 11 человек.

Корь также распространяется на Американском континенте: очаги заболевания фиксировались в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Мексике, Эквадоре и Колумбии.

Единственное эффективное профилактическое средство от кори — вакцинация, напомнили в Роспотребнадзоре. Прививку сделать рекомендуется не менее чем за 14 дней до поездки.