Ðîäíîé ÿçûê áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ, Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 18 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Íà âûõîäå çàêîíîïðîåêò î äîáðîâîëüíîì èçó÷åíèè íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èå ðîäíîãî ÿçûêà â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ.
«Ðîâíî íà âûõîäå, ê 20–21 èþëÿ, áóäåò çàêîí, êîòîðûé ãëàñèò î òîì, ÷òî çà ðîäèòåëÿìè ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà „ðîäíîé ÿçûê“. À ñàì ïðåäìåò áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, êàê è àëãåáðà, ôèçèêà, õèìèÿ è òàê äàëåå. Ñîîòâåòñòâåííî, Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ íà îñíîâàíèè ýòîãî çàêîíà áóäåò ðàçðàáàòûâàòü ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû äëÿ èçó÷åíèÿ ðîäíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêîâ», — ñîîáùèë Ãèëüìóòäèíîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, íà îñíîâàíèè ýòèõ ñòàíäàðòîâ ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ áóäóò ïðåäëîæåíû ïðèìåðíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ èçó÷åíèå â îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè ðîäíûõ ÿçûêîâ.
«Ïóñòü íèêîãî íå ïóãàåò ñëîâî „îáÿçàòåëüíûé“. Ýòî ëèøü çíà÷èò, ÷òî îí áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. È ñëîâî „äîáðîâîëüíûé“ òîæå íå äîëæíî íèêîãî ïóãàòü, òóò ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî â ðàìêàõ ïðåäìåòà „ðîäíîé ÿçûê“ íóæíî áóäåò âûáèðàòü, êàêîé ÿçûê òû áóäåøü èçó÷àòü», — îòìåòèë äåïóòàò.
Â ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ Áàøêîðòîñòàí íàìåðåí ñîòðóäíè÷àòü ñ òàòàðñòàíñêîé êîìïàíèåé.
Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìîòèâàöèîííûå ìåõàíèçìû äëÿ òåõ, êòî çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ðîäíûå ÿçûêè, ñ÷èòàåò äåïóòàò.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ â ñåëå Îëüõîâêà.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.
Ïðîåêò Ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî êëàñòåðà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ñêîëêîâî, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ 2015 ãîäà.
«Òîéîòà Ëåíä Êðóçåð» ïî÷òè öåëèêîì ïîãðóçèëàñü ïîä âîäó äàëåêî îò áåðåãà.
Çà ïåðâûå 4 äíÿ ×Ì-2018 ïî ôóòáîëó ñðåäíÿÿ çàãðóçêà êàçàíñêèõ îòåëåé ñîñòàâèëà áîëåå 78 ïðîöåíòîâ.
Äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â èçó÷åíèè ÿçûêà ìîæíî â èãðîâîé ôîðìå, ñ÷èòàåò Ðàíýëü Çèíàòóëëèí.
Ìàò÷ Ôðàíöèÿ – Àâñòðàëèÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» ñîáðàë áîëåå 41 òûñ. çðèòåëåé.
Â ëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè òåêóùèé ðåìîíò áîëåå 11,5 òûñ. êì âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé îòîïëåíèÿ.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà 101-ì êèëîìåòðå òðàññû Êàçàíü – Îðåíáóðã.
Çà ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ ñîõðàíèòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê».
Ñòîëèöà Òàòàðñòàíà íàõîäèòñÿ â ãðåáíå àíòèöèêëîíà.
Ãëàâà Êîìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ÃÄ ÐÔ ðàññêàçàë, ÷òî ïî âîïðîñó çàêîíîïðîåêòà äîñòèãíóòî ïîíèìàíèå ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
Âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ â ÃÁÊÇ ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü èìåíè Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà «Áåëàÿ ñèðåíü».
Ââåäåíèå ïîøëèíû ñäåëàåò ðîññèéñêóþ èíòåðíåò-òîðãîâëþ áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé.
18 èþíÿÐàíýëü Çèíàòóëëèí: Åñëè ìû ñâÿæåì òàòàðñêèé ÿçûê ñ óñïåøíûì è ñ÷àñòëèâûì áóäóùèì äåòåé, òî îíè âûñòðîÿòñÿ â î÷åðåäü, ÷òîáû åãî âûó÷èòü
18 èþíÿ18 – 21 èþíÿ â Êàçàíè: Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ, «Áèáëèîòåêà â ïàðêå», áåñïëàòíûå êîíöåðòû íà Áàóìàíà
18 èþíÿÈëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: «Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ»