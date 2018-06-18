Ãëàâíîå
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: Ïðåäìåò „òàòàðñêèé ÿçûê“ äîëæåí áûòü óâëåêàòåëüíûì äëÿ äåòåé

Òàòàð-èíôîðì

18 èþíÿ 2018, 08:30

Îáùåñòâî

Ðîäíîé ÿçûê áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: àðõèâ, Ðàìèëü Ãàëè

Çà ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ ñîõðàíèòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê».

(Êàçàíü, 18 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Íà âûõîäå çàêîíîïðîåêò î äîáðîâîëüíîì èçó÷åíèè íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èå ðîäíîãî ÿçûêà â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ. 

«Ðîâíî íà âûõîäå, ê 20–21 èþëÿ, áóäåò çàêîí, êîòîðûé ãëàñèò î òîì, ÷òî çà ðîäèòåëÿìè ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà „ðîäíîé ÿçûê“. À ñàì ïðåäìåò áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, êàê è àëãåáðà, ôèçèêà, õèìèÿ è òàê äàëåå. Ñîîòâåòñòâåííî, Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ íà îñíîâàíèè ýòîãî çàêîíà áóäåò ðàçðàáàòûâàòü ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû äëÿ èçó÷åíèÿ ðîäíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêîâ», — ñîîáùèë Ãèëüìóòäèíîâ. 

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð´ÐµÐ¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð´ÑƒÐ¼Ñ‹ Ð Ð¤ Ð˜Ð»ÑŒÐ´Ð°Ñ€Ð¾Ð¼ Ð“Ð¸Ð»ÑŒÐ¼ÑƒÑ‚Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Ïî åãî ñëîâàì, íà îñíîâàíèè ýòèõ ñòàíäàðòîâ ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ áóäóò ïðåäëîæåíû ïðèìåðíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ èçó÷åíèå â îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè ðîäíûõ ÿçûêîâ. 

«Ïóñòü íèêîãî íå ïóãàåò ñëîâî „îáÿçàòåëüíûé“. Ýòî ëèøü çíà÷èò, ÷òî îí áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. È ñëîâî „äîáðîâîëüíûé“ òîæå íå äîëæíî íèêîãî ïóãàòü, òóò ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî â ðàìêàõ ïðåäìåòà „ðîäíîé ÿçûê“ íóæíî áóäåò âûáèðàòü, êàêîé ÿçûê òû áóäåøü èçó÷àòü», — îòìåòèë äåïóòàò.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: Ïðåäìåò „òàòàðñêèé ÿçûê“ äîëæåí áûòü óâëåêàòåëüíûì äëÿ äåòåé
Íîâîñòè äíÿ
09:40
Áàøêèðñêèå êîìïàíèè ïëàíèðóþò ïðîèçâîäèòü îáîðóäîâàíèå äëÿ «Òàòíåôòè»

Â ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ Áàøêîðòîñòàí íàìåðåí ñîòðóäíè÷àòü ñ òàòàðñòàíñêîé êîìïàíèåé.

09:30
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: Ïðåäìåò „òàòàðñêèé ÿçûê“ äîëæåí áûòü óâëåêàòåëüíûì äëÿ äåòåé

Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìîòèâàöèîííûå ìåõàíèçìû äëÿ òåõ, êòî çíàåò ãîñóäàðñòâåííûå ðîäíûå ÿçûêè, ñ÷èòàåò äåïóòàò.

09:29
Âèäåî íàïàäåíèÿ ìåäâåäÿ íà äðåññèðîâùèêà â öèðêå â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ â ñåëå Îëüõîâêà.

09:25
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò îá îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà â ÐÒ

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

09:22
Ýêñ-ãëàâà ÁÑÌÏ ×åëíîâ ñòàë ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãåíäèðåêòîðà Ôîíäà Ìåæäóíàðîäíîãî ìåäêëàñòåðà

Ïðîåêò Ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî êëàñòåðà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ñêîëêîâî, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ 2015 ãîäà.

09:19
Ðûáàêè ñíÿëè íà âèäåî èíîìàðêó, óòîíóâøóþ â ðåêå â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

«Òîéîòà Ëåíä Êðóçåð» ïî÷òè öåëèêîì ïîãðóçèëàñü ïîä âîäó äàëåêî îò áåðåãà.

09:16
Â äåíü ïðîâåäåíèÿ â Êàçàíè ìàò÷à Èñïàíèÿ – Èðàí çàãðóçêà îòåëåé ñîñòàâèò áîëåå 90 ïðîöåíòîâ

Çà ïåðâûå 4 äíÿ ×Ì-2018 ïî ôóòáîëó ñðåäíÿÿ çàãðóçêà êàçàíñêèõ îòåëåé ñîñòàâèëà áîëåå 78 ïðîöåíòîâ.

09:10
Ïîñòïðåä ÐÒ â Áàøêîðòîñòàíå: Äåòåé íóæíî çàèíòåðåñîâûâàòü èçó÷àòü òàòàðñêèé ÿçûê

Äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â èçó÷åíèè ÿçûêà ìîæíî â èãðîâîé ôîðìå, ñ÷èòàåò Ðàíýëü Çèíàòóëëèí.

09:02
Çà 4 äíÿ ×Ì-2018 ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ â Êàçàíè ïîñåòèëè 150 òûñ. ÷åëîâåê

Ìàò÷ Ôðàíöèÿ – Àâñòðàëèÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» ñîáðàë áîëåå 41 òûñ. çðèòåëåé.

08:58
Ýòèì ëåòîì â Êàçàíè îòðåìîíòèðóþò ÷åòûðå êîòåëüíûõ è 40 êì òåïëîâîäîâ

Â ëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè òåêóùèé ðåìîíò áîëåå 11,5 òûñ. êì âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé îòîïëåíèÿ.

08:56
ÂÂÑ Èçðàèëÿ àòàêîâàëè äåâÿòü öåëåé â ñåêòîðå Ãàçà
08:42
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåäèë î ðàñïðîñòðàíåíèè êîðè â Åâðîïå
08:35
Â Àëåêñååâñêîì ðàéîíå ëåãêîâóøêà âûëåòåëà â êþâåò è îïðîêèíóëàñü íà êðûøó

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà 101-ì êèëîìåòðå òðàññû Êàçàíü – Îðåíáóðã.

08:30
Ðîäíîé ÿçûê áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â îñíîâíîé ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Çà ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ ñîõðàíèòñÿ ïðàâî âûáîðà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «ðîäíîé ÿçûê».

08:28
ÑÌÈ: Ãëàâà ÌÂÄ Ãåðìàíèè âûäâèíåò óëüòèìàòóì Àíãåëå Ìåðêåëü
08:24
Ýêñïåðò ÊÔÓ: Õîðîøàÿ ïîãîäà â Êàçàíè ïðîäåðæèòñÿ äî ÷åòâåðãà

Ñòîëèöà Òàòàðñòàíà íàõîäèòñÿ â ãðåáíå àíòèöèêëîíà.

08:14
×èñëî ïîñòðàäàâøèõ îò çåìëåòðÿñåíèÿ â ßïîíèè ïðåâûñèëî 200 ÷åëîâåê
08:00
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ î çàêîíîïðîåêòå î ðîäíûõ ÿçûêàõ: «Âñå óñëûøàëè ðåñïóáëèêè»

Ãëàâà Êîìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ÃÄ ÐÔ ðàññêàçàë, ÷òî ïî âîïðîñó çàêîíîïðîåêòà äîñòèãíóòî ïîíèìàíèå ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

08:00
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà ×Ì-2018: Áîëüøîé êîíöåðòíûé çàë èìåíè Ñàëèõà Ñàéäàøåâà

Âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ â ÃÁÊÇ ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü èìåíè Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà «Áåëàÿ ñèðåíü».

07:46
Ñàìîëåò èç Èðêóòñêà ñîâåðøèë àâàðèéíóþ ïîñàäêó â Áàðíàóëå
07:32
Â Ðîññèè ìîãóò ââåñòè ïîøëèíó çà èíòåðíåò-ïîêóïêè çà ðóáåæîì

Ââåäåíèå ïîøëèíû ñäåëàåò ðîññèéñêóþ èíòåðíåò-òîðãîâëþ áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé.

07:18
ßðîøåíêî ïåðåâåëè â òþðüìó â øòàòå Êîííåêòèêóò
07:04
Èâàí Äóêå ïîáåäèë íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà â Êîëóìáèè
06:50
Èç-çà çåìëåòðÿñåíèÿ â ßïîíèè ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà
06:36
Â Ðàäå çàÿâèëè î «íàäâèãàþùåéñÿ êàòàñòðîôå» íà Óêðàèíå
Ñîáûòèÿ

18 èþíÿÐàíýëü Çèíàòóëëèí: Åñëè ìû ñâÿæåì òàòàðñêèé ÿçûê ñ óñïåøíûì è ñ÷àñòëèâûì áóäóùèì äåòåé, òî îíè âûñòðîÿòñÿ â î÷åðåäü, ÷òîáû åãî âûó÷èòü

18 èþíÿ18 – 21 èþíÿ â Êàçàíè: Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ, «Áèáëèîòåêà â ïàðêå», áåñïëàòíûå êîíöåðòû íà Áàóìàíà

18 èþíÿÈëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: «Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ»

17 èþíÿ“Ëþáîâü ñòîèò òîãî, ÷òîáû æäàòü”: Òàñëèìà Íèçàìè è åå ïåðâàÿ ëþáîâü Èâàí ïîæåíèëèñü ñïóñòÿ 40 ëåò ïîñëå ðàçëóêè

17 èþíÿÊàçàíü âåëîñèïåäíàÿ: 200 òûñÿ÷ âåëîñèïåäèñòîâ ïðîòèâ 400 òûñÿ÷ àâòîëþáèòåëåé

16 èþíÿÌû áîëüíû ôóòáîëîì: ëèöà ïåðâîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà ìèðà â Êàçàíè

16 èþíÿWho will win the World Cup? Ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ ê ÷åìïèîíàòó ìèðà