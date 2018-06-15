Ãëàâíîå
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ î çàêîíîïðîåêòå î ðîäíûõ ÿçûêàõ: «Âñå óñëûøàëè ðåñïóáëèêè»

Òàòàð-èíôîðì

18 èþíÿ 2018, 08:00

Îáùåñòâî

Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ î çàêîíîïðîåêòå î ðîäíûõ ÿçûêàõ: «Âñå óñëûøàëè ðåñïóáëèêè»

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè

Ãëàâà Êîìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ÃÄ ÐÔ ðàññêàçàë, ÷òî ïî âîïðîñó çàêîíîïðîåêòà äîñòèãíóòî ïîíèìàíèå ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

(Êàçàíü, 18 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ. 

«Ïîíèìàÿ, ÷òî çàêîíîïðîåêò òðåáóåò ñåðüåçíîé äîðàáîòêè, Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ïàðëàìåíòà ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñäóìû, êîòîðûé áóäåò âíîñèòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ çàêîíîïðîåêòîì â ïåðâîì ÷òåíèè. Â íåì áóäåò óêàçàíî, ÷òî çàêîíîïðîåêò äîëæåí áûòü ñåðüåçíî èçìåíåí, ÷òî òàì äîëæíà îñòàòüñÿ òîëüêî òà ÷àñòü çàêîíà, êîòîðàÿ ãëàñèò î òîì, ÷òî ó ðîäèòåëåé îáó÷àþùèõñÿ äîëæåí áûòü äîáðîâîëüíûé âûáîð èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà „ðîäíîé ÿçûê“», — ñîîáùèë äåïóòàò. 

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð´ÐµÐ¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð´ÑƒÐ¼Ñ‹ Ð Ð¤ Ð˜Ð»ÑŒÐ´Ð°Ñ€Ð¾Ð¼ Ð“Ð¸Ð»ÑŒÐ¼ÑƒÑ‚Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñäóìû äàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáðàùåíèÿ ê Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ. «Íàñ òàì ñëûøàò, Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïîääåðæèâàåò òàêîé ïîäõîä. Åñòü ïîíèìàíèå è ó íàøèõ ïàðòíåðîâ, ó Ñåðãåÿ Âëàäèëåíîâè÷à Êèðèåíêî (ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ — ïðèì. Ò-è), êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî ïîãðóæåí â ýòó òåìàòèêó. Âñå óñëûøàëè ðåñïóáëèêè, ãðàæäàí è íàñ, äåïóòàòîâ Ãîñäóìû», — îòìåòèë Ãèëüìóòäèíîâ.

Â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ òàêæå áóäåò óêàçàíî, ÷òî íóæíî ðàçðàáîòàòü êîíöåïöèþ èçó÷åíèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå òàì áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ ñïåöèàëüíîãî Ôîíäà ïî ïîääåðæêå èçó÷åíèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, íèêàêîãî ïåðåíîñà ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîïðîåêòà íà îñåíü ðåãëàìåíò íå ïðåäïîëàãàë. «Çàêîíîïðîåêò âíåñåí, Ãîñäóìà èìååò ïðàâî ðàññìàòðèâàòü åãî íà âåñåííåé ñåññèè, ïîýòîìó ìû õîòèì ðåøèòü âîïðîñ ê ýòîìó âðåìåíè, ÷òîáû îí åùå äàëüøå, òàê ñêàæåì, íå áóäîðàæèë íàøè óìû. Ýòà íåîïðåäåëåííîñòü íèêîìó íå íóæíà — íè íàøèì ãðàæäàíàì, íè íàøåé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, íè äåòÿì, íè ðîäèòåëÿì. Âñå óæå óñòàëè îò íåå, íóæíà ÿñíîñòü. Ìû õîòèì êàê ðàç ýòó ÿñíîñòü âíåñòè», — çàêëþ÷èë îí.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðàêåòíûå êîðàáëè Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè âûøëè â Ñðåäèçåìíîå ìîðå
Íîâîñòè äíÿ
08:00
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ î çàêîíîïðîåêòå î ðîäíûõ ÿçûêàõ: «Âñå óñëûøàëè ðåñïóáëèêè»

Ãëàâà Êîìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ÃÄ ÐÔ ðàññêàçàë, ÷òî ïî âîïðîñó çàêîíîïðîåêòà äîñòèãíóòî ïîíèìàíèå ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

08:00
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà ×Ì-2018: Áîëüøîé êîíöåðòíûé çàë èìåíè Ñàëèõà Ñàéäàøåâà

Âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ â ÃÁÊÇ ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü èìåíè Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà «Áåëàÿ ñèðåíü».

07:46
Ñàìîëåò èç Èðêóòñòêà ñîâåðøèë àâàðèéíóþ ïîñàäêó â Áàðíàóëå
07:32
Â Ðîññèè ìîãóò ââåñòè ïîøëèíó çà èíòåðíåò-ïîêóïêè çà ðóáåæîì

Ââåäåíèå ïîøëèíû ñäåëàåò ðîññèéñêóþ èíòåðíåò-òîðãîâëþ áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé.

07:18
ßðîøåíêî ïåðåâåëè â òþðüìó â øòàòå Êîííåêòèêóò
07:04
Èâàí Äóêå ïîáåäèë íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà â Êîëóìáèè
06:50
Èç-çà çåìëåòðÿñåíèÿ â ßïîíèè ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà
06:36
Â Ðàäå çàÿâèëè î «íàäâèãàþùåéñÿ êàòàñòðîôå» íà Óêðàèíå
06:22
Â Ïåíòàãîíå îïðîâåðãëè íàíåñåíèå óäàðà ïî Ñèðèè
06:08
ÑÌÈ: Êîàëèöèÿ âî ãëàâå ñ ÑØÀ óäàðèëà ïî ïîçèöèè ñèðèéñêîé àðìèè
05:25
Ó÷åíûå îòïðàâèëè ýëåêòðîííóþ ìóçûêó ê êðàñíîìó êàðëèêó
04:34
Íà Ñàáàíòóå â Ìóñëþìîâå âðó÷èëè ãîñíàãðàäû

Ãëàâà Ìèíëåñõîçà ïîæåëàë ãîñòÿì ïðàçäíèêà ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è íîâûõ ñèë äëÿ òâîð÷åñòâà è òðóäà.

03:36
Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ïî÷åìó ëþäè ëþáÿò æèðíóþ è ñëàäêóþ åäó
02:24
Âëàñòè Àôãàíèñòàíà ïðîäëèëè ïåðåìèðèå ñ «Òàëèáàíîì»*
01:20
Óêðàèíà ïî÷òè íà òðåòü óâåëè÷èëà èìïîðò òîâàðîâ èç Ðîññèè
00:14
Ðàêåòíûå êîðàáëè Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè âûøëè â Ñðåäèçåìíîå ìîðå
17.06 23:45
Â Áåëüãèè 20 âåëîãîíùèêîâ ïîñòðàäàëè èç-çà ñòîëêíîâåíèÿ ñ ïðåãðàäèâøåé èì äîðîãó ìàøèíîé
17.06 23:20
Ïàðàäîì íàöèîíàëüíûõ îáùèí è õèòàìè Ôèðäóñà Òÿìàåâà çàïîìíèòñÿ Ñàáàíòóé Òóêàåâñêîãî ðàéîíà

Òóêàåâöû ñìîãëè âûÿñíèòü, êòî íàèáîëåå õîðîø â ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà, ãèðüåâîì ñïîðòå, ñêà÷êàõ, áåãå â ìåøêàõ è äàæå â ðàñïèëèâàíèè áðåâåí.

17.06 23:01
Â Ñåòè ïîÿâèëîñü âèäåî ñ ìåñòà ãèáåëè ýñìèíöà «Íîâèê»
17.06 22:48
Ðåêîðä «Ñóïåðñåìåéêè 2» â ìèðîâîì ïðîêàòå ïîðàçèë àíàëèòèêîâ
17.06 22:36
Â ñåëàõ Åëàáóæñêîãî ðàéîíà ÐÒ îòïðàçäíîâàëè Ñàáàíòóé

Â ýòîì ãîäó ìåñòíûå àãðàðèè çàñåÿëè çåðíîâûìè, êîðìîâûìè è òåõíè÷åñêèìè êóëüòóðàìè áîëåå 40 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ.

17.06 22:13
Ðèñóíîê ñ Ìàëåíüêèì ïðèíöåì Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè ïðîäàëè íà àóêöèîíå
17.06 21:50
Àìåðèêàíñêèé ýêñïåðò îïðåäåëèë ïÿòü õóäøèõ èñòðåáèòåëåé â èñòîðèè ÑØÀ
17.06 21:22
Ãîëèêîâà àíîíñèðîâàëà ñîçäàíèå íîâîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
17.06 21:04
Íà Ñàáàíòóå â Òåòþøàõ óñòðîèëè ãîíêè íà ñàäîâûõ òåëåæêàõ

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòàëè ñóïðóæåñêèå ïàðû, êîòîðûå íàïåðåãîíêè âîçèëè ÷ëåíîâ ñâîèõ ñåìåé â òåëåæêàõ.

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