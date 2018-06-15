Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ î çàêîíîïðîåêòå î ðîäíûõ ÿçûêàõ: «Âñå óñëûøàëè ðåñïóáëèêè»

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 18 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ. Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ.
«Ïîíèìàÿ, ÷òî çàêîíîïðîåêò òðåáóåò ñåðüåçíîé äîðàáîòêè, Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ïàðëàìåíòà ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñäóìû, êîòîðûé áóäåò âíîñèòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ çàêîíîïðîåêòîì â ïåðâîì ÷òåíèè. Â íåì áóäåò óêàçàíî, ÷òî çàêîíîïðîåêò äîëæåí áûòü ñåðüåçíî èçìåíåí, ÷òî òàì äîëæíà îñòàòüñÿ òîëüêî òà ÷àñòü çàêîíà, êîòîðàÿ ãëàñèò î òîì, ÷òî ó ðîäèòåëåé îáó÷àþùèõñÿ äîëæåí áûòü äîáðîâîëüíûé âûáîð èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà „ðîäíîé ÿçûê“», — ñîîáùèë äåïóòàò.
Â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñäóìû äàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáðàùåíèÿ ê Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ. «Íàñ òàì ñëûøàò, Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïîääåðæèâàåò òàêîé ïîäõîä. Åñòü ïîíèìàíèå è ó íàøèõ ïàðòíåðîâ, ó Ñåðãåÿ Âëàäèëåíîâè÷à Êèðèåíêî (ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ — ïðèì. Ò-è), êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî ïîãðóæåí â ýòó òåìàòèêó. Âñå óñëûøàëè ðåñïóáëèêè, ãðàæäàí è íàñ, äåïóòàòîâ Ãîñäóìû», — îòìåòèë Ãèëüìóòäèíîâ.
Â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ òàêæå áóäåò óêàçàíî, ÷òî íóæíî ðàçðàáîòàòü êîíöåïöèþ èçó÷åíèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå òàì áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ ñïåöèàëüíîãî Ôîíäà ïî ïîääåðæêå èçó÷åíèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ.
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, íèêàêîãî ïåðåíîñà ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîïðîåêòà íà îñåíü ðåãëàìåíò íå ïðåäïîëàãàë. «Çàêîíîïðîåêò âíåñåí, Ãîñäóìà èìååò ïðàâî ðàññìàòðèâàòü åãî íà âåñåííåé ñåññèè, ïîýòîìó ìû õîòèì ðåøèòü âîïðîñ ê ýòîìó âðåìåíè, ÷òîáû îí åùå äàëüøå, òàê ñêàæåì, íå áóäîðàæèë íàøè óìû. Ýòà íåîïðåäåëåííîñòü íèêîìó íå íóæíà — íè íàøèì ãðàæäàíàì, íè íàøåé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, íè äåòÿì, íè ðîäèòåëÿì. Âñå óæå óñòàëè îò íåå, íóæíà ÿñíîñòü. Ìû õîòèì êàê ðàç ýòó ÿñíîñòü âíåñòè», — çàêëþ÷èë îí.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ãëàâà Êîìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ÃÄ ÐÔ ðàññêàçàë, ÷òî ïî âîïðîñó çàêîíîïðîåêòà äîñòèãíóòî ïîíèìàíèå ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
Âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ â ÃÁÊÇ ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü èìåíè Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà «Áåëàÿ ñèðåíü».
Ââåäåíèå ïîøëèíû ñäåëàåò ðîññèéñêóþ èíòåðíåò-òîðãîâëþ áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé.
Ãëàâà Ìèíëåñõîçà ïîæåëàë ãîñòÿì ïðàçäíèêà ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è íîâûõ ñèë äëÿ òâîð÷åñòâà è òðóäà.
Òóêàåâöû ñìîãëè âûÿñíèòü, êòî íàèáîëåå õîðîø â ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà, ãèðüåâîì ñïîðòå, ñêà÷êàõ, áåãå â ìåøêàõ è äàæå â ðàñïèëèâàíèè áðåâåí.
Â ýòîì ãîäó ìåñòíûå àãðàðèè çàñåÿëè çåðíîâûìè, êîðìîâûìè è òåõíè÷åñêèìè êóëüòóðàìè áîëåå 40 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ.
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòàëè ñóïðóæåñêèå ïàðû, êîòîðûå íàïåðåãîíêè âîçèëè ÷ëåíîâ ñâîèõ ñåìåé â òåëåæêàõ.
18 èþíÿÈëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ: «Çàñòàâëÿòü èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè òåõ, äëÿ êîãî îíè íå ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè, íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ»
17 èþíÿ“Ëþáîâü ñòîèò òîãî, ÷òîáû æäàòü”: Òàñëèìà Íèçàìè è åå ïåðâàÿ ëþáîâü Èâàí ïîæåíèëèñü ñïóñòÿ 40 ëåò ïîñëå ðàçëóêè