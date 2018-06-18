ВВС Израиля атаковали девять целей в секторе Газа

Атака стала ответом на запуск горящих воздушных змеев и шаров со стороны палестинцев.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). ВВС Израиля нанесли удары по девяти объектам палестинских боевиков в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали девять военных целей на территории двух военных баз и оружейной мастерской, принадлежащих террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Информации о пострадавших со стороны палестинцев не поступала.

Атака стала ответом на запуск горящих воздушных змеев и шаров со стороны сектора Газа. Змеи принесли огромный ущерб, поскольку подожгли лесные и сельскохозяйственные площади.

Ранее в понедельник, 18 июня, из сектора Газа по Израилю выпустили три баллистические ракеты.