Самолет из Иркутстка совершил аварийную посадку в Барнауле

Причины произошедшего выясняются.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Самолет, следовавший в Санкт-Петербург из Иркутстка, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю.

Пострадавших при аварийной посадке нет. Все пассажиры были выведены из лайнера и размещены в здании аэропорта.

К самолеты прибыли шесть единиц спецтехники и 20 специалистов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Причины аварийной посадки выясняются.