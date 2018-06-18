Самолет из Иркутстка совершил аварийную посадку в Барнауле

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Самолет, следовавший в Санкт-Петербург из Иркутстка, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю.
Пострадавших при аварийной посадке нет. Все пассажиры были выведены из лайнера и размещены в здании аэропорта.
К самолеты прибыли шесть единиц спецтехники и 20 специалистов, отмечается в сообщении пресс-службы.
Причины аварийной посадки выясняются.
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