В России могут ввести пошлину за интернет-покупки за рубежом

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В России с 2020 года могут ввести пошлину за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах. Соответствующее предложение в Министерство финансов направила Федеральная таможенная служба, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам источников, введение пошлины сделает российскую интернет-торговлю более конкурентоспособной. Кроме того, это обеспечит поступление 25 млрд рублей в год в федеральный бюджет.
В настоящее время посылки не облагаются пошлинами, если их стоимость не превышает 1000 евро, а вес — 31 кг. В противном случае пошлина — 30 процентов, не менее 4 евро за килограмм.
Максимальная пошлина будет постепенно снижаться: так, в 2019 году она составит 500 евро, в 2020 — 200 евро.
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