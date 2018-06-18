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Татар-информ

18 июня 2018, 07:18

Общество

Ярошенко перевели в тюрьму в штате Коннектикут

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Россиянин был осужден по обвинению в контрабанде наркотиков.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Заключенного в США россиянина Константина Ярошенко перевели в тюрьму в городе Данбери, штат Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ярошенко отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

«Мы будем добиваться скорейшего телефонного разговора с Ярошенко и, по возможности, встречи», — сказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

Тюрьма с пониженными требованиями безопасности в Данбери рассчитана на содержание 1,4 тыс. заключенных, в ней содержатся и мужчины, и женщины.

В 2011 году Ярошенко был признан виновным в контрабанде наркотиков.

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