Ярошенко перевели в тюрьму в штате Коннектикут

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Заключенного в США россиянина Константина Ярошенко перевели в тюрьму в городе Данбери, штат Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Ярошенко отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.
«Мы будем добиваться скорейшего телефонного разговора с Ярошенко и, по возможности, встречи», — сказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.
Тюрьма с пониженными требованиями безопасности в Данбери рассчитана на содержание 1,4 тыс. заключенных, в ней содержатся и мужчины, и женщины.
В 2011 году Ярошенко был признан виновным в контрабанде наркотиков.
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