Ярошенко перевели в тюрьму в штате Коннектикут

Россиянин был осужден по обвинению в контрабанде наркотиков.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Заключенного в США россиянина Константина Ярошенко перевели в тюрьму в городе Данбери, штат Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ярошенко отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

«Мы будем добиваться скорейшего телефонного разговора с Ярошенко и, по возможности, встречи», — сказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

Тюрьма с пониженными требованиями безопасности в Данбери рассчитана на содержание 1,4 тыс. заключенных, в ней содержатся и мужчины, и женщины.

В 2011 году Ярошенко был признан виновным в контрабанде наркотиков.