Из-за землетрясения в Японии погибли три человека

Среди погибших есть ребенок.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Во время землетрясения магнитудой 6,1 на западе Японии погибли три человека, заявили в местной полиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на Kyodo.

Среди погибших — двое мужчин и 9-летняя девочка.

Отмечается, что как минимум восемь человек пострадали от землетрясения. Кроме того, оно вызвало перебои в работе железнодорожного транспорта.