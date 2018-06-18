В Раде заявили о «надвигающейся катастрофе» на Украине

Украина не сможет заплатить свои долги, отметил Вадим Рабинович.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На Украине назревает экономическая катастрофа, заявил депутат Верховной рады — лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа», — сказал Рабинович. По мнению парламентария, кредитный транш, выданный Украине Европой, является «преступным», и принять его может лишь «преступник».

«Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 млн (долларов — прим. Т-и) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро — прим. Т-и) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка», — возмутился Рабинович, добавив, что такой обмен не является равноценным.

По подсчетам депутата, Киеву необходимо заплатить 117 млрд долларов долгов.

«Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека», — подчеркнул политик. Он отметил, что Украина не может вернуть эти деньги, и предложил дефолт как единственный вариант выхода из кризиса.