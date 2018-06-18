В Пентагоне опровергли нанесение удара по Сирии

Ранее в СМИ появилась информация об атаке США и коалиции по сирийской армии.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Авиация США или международной антитеррористической коалиции не наносила ракетных ударов по позициям сирийской армии в городе Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, заявил сотрудник пресс-службы Пентагона — майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале», — скалаз Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее стало известно, что, по информации агентства Sana, коалиция во главе с США разбомбила одну из позиций сирийской армии.