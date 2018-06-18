СМИ: Коалиция во главе с США ударила по позиции сирийской армии

По информации источника, есть погибшие.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Авиация международной коалиции, возглавляемой США, атаковала позиции сирийской армии к юго-востоку от города Бу-Кемаль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Sana.

В результате ракетного удара есть пострадавшие, отмечает военный источник Sana. Число погибших не уточняется.