СМИ: Коалиция во главе с США ударила по позиции сирийской армии

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Авиация международной коалиции, возглавляемой США, атаковала позиции сирийской армии к юго-востоку от города Бу-Кемаль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Sana.
В результате ракетного удара есть пострадавшие, отмечает военный источник Sana. Число погибших не уточняется.
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