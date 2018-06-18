Ракетные корабли Каспийской флотилии вышли в Средиземное море

Рекомендуем
Фото: Wikipedia
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Малые ракетные корабли (МРК) Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» прошли Босфор и Дарданеллы и вышли в Средиземное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.
По сведениям турецких ресурсов, мониторящих проход кораблей через Босфор, оба корабля могут направляться в сирийский город Тартус, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, замечает «Интерфакс».
В начале июня МРК начали переход из Каспийского моря в Черное, 4-го числа они прошли Волго-Донский канал.
Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» «Град Свияжск» и «Великий Устюг» построены на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Недавно на предприятии был заложен 11-й корабль серии – «Наро-Фоминск».
МРК оснащены крылатыми ракетами дальнего радиуса действия «Калибр». Вместе с систершипом «Углич» и ракетным кораблем «Дагестан» оба они принимали участие в нанесении ракетных ударов по боевикам в Сирии в 2015 году.
Следующая новость
Тукаевцы смогли выяснить, кто наиболее хорош в перетягивании каната, гирьевом спорте, скачках, беге в мешках и даже в распиливании бревен.
В этом году местные аграрии засеяли зерновыми, кормовыми и техническими культурами более 40 тысяч гектаров.
Участниками конкурса стали супружеские пары, которые наперегонки возили членов своих семей в тележках.
25 мая казанская команда презентовала альтернативный гимн чемпионата.
Финальные схватки получились очень жаркими, однако никто не смог вырвать победу у Марата Мухамедзянова.
Соперниками татарстанских спортсменов стали борцы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и многочисленных регионов России.
По словам Президента РТ, республика заинтересована в сотрудничестве с сибирским регионом.
По словам Рустама Минниханова, для возобновления авиарейсов необходимо решить вопрос с их субсидированием.
Почетными гостями татарского праздника стали представители крымского города-героя Керчи.
Открылось мероприятие с символичного забивания мячей почетными гостями в «ворота науки».
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки