Ракетные корабли Каспийской флотилии вышли в Средиземное море

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» вооружены крылатыми ракетами дальнего радиуса действия «Калибр».

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Малые ракетные корабли (МРК) Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» прошли Босфор и Дарданеллы и вышли в Средиземное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

По сведениям турецких ресурсов, мониторящих проход кораблей через Босфор, оба корабля могут направляться в сирийский город Тартус, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, замечает «Интерфакс».

В начале июня МРК начали переход из Каспийского моря в Черное, 4-го числа они прошли Волго-Донский канал.

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» «Град Свияжск» и «Великий Устюг» построены на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Недавно на предприятии был заложен 11-й корабль серии – «Наро-Фоминск».

МРК оснащены крылатыми ракетами дальнего радиуса действия «Калибр». Вместе с систершипом «Углич» и ракетным кораблем «Дагестан» оба они принимали участие в нанесении ракетных ударов по боевикам в Сирии в 2015 году.