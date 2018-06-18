Ученые отправили электронную музыку к красному карлику

EDM-композиции зашифрованы двоичным кодом.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Ученые из Института космических исследований Каталонии и METI International вместе с музыкальным фестивалем Sonar отправил к красному карлику GJ 237 35 десятисекундных EDM-композиций. Об этом сообщает издание Naked Science.

Зашифрованная двоичным кодом электронная музыка, как и информация о научных достижениях жителей Земли, предназначена для потенциально существующих обитателей планеты GJ 237b, которая находится в зоне обитаемости.

Сигнал будет идти от Солнечной системы до красного карлика 12 лет. И еще 12 лет понадобится для того, чтобы очень маловероятный ответ дошел назад.

Это не первая попытка наладить коммуникацию с гипотетической цивилизацией в системе звезды GJ 237. предыдущее послание было направлено к ней в ноябре прошлого года.