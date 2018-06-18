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Татар-информ

18 июня 2018, 03:36

Здоровье и средаНаука и образование

Ученые выяснили, почему люди любят жирную и сладкую еду

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Люди оказались склонны к занижению калорийности пищи, богатой одновременно жирами и углеводами.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Богатая жирами и углеводами еда оказалась более привлекательной для людей, чем просто жирная или просто сладкая пища. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Даны Смолл из Медицинской школы Йельского университета, пишет издание N+1 со ссылкой на Cell Metabolism.

Участниками эксперимента стали 56 человек, которые не страдали ни психическими или соматическими расстройствами, ни нарушениями обмена веществ.

После стандартного завтрака участников просили делать ставки от нуля до пяти евро против компьютера на те или иные продукты. В конце они могли купить случайную еду, если их ставка была выше ставки компьютера. Также подопытные рассказывали о своих вкусовых предпочтениях. Добровольцы оценивали в денежном измерении продукты жирные, продукты сладкие и продукты жирные и сладкие одновременно, а также называли их примерную калорийность.

Оказалось, что участники были готовы заплатить на пол-евро больше за жирную и сладкую пищу, чем за любую другую. При этом соответствующий выбор не зависел от их индивидуальных предпочтений. Одновременно в мозге подопытных повышалась активность полосатого тела, отвечающего за контроль моторных движений и регуляцию пищевого поведения, а также участвующего в работе системы вознаграждения.

Кроме того, добровольцы занижали калорийность сладкой и жирной пищи, а также просто сладкой пищи, но относительно точно оценивали калорийность жирной еды.

По мнению исследователей, изучение механизма выбора продуктов, богатых жирами и углеводами, должно помочь в изучении причин появления расстройств пищевого поведения.  

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