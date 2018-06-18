Власти Афганистана продлили перемирие с «Талибаном»*

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Власти Афганистана решили на десять дней продлить режим прекращения огня с запрещенным в РФ радикальным движением «Талибан»*. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
При этом ранее сообщалось, что боевики отвергли предложение о продлении перемирия.
Президент Афганистана Ашраф Гани анонсировал одностороннее прекращение огня по случаю завершения Рамадана и празднования Ид аль-Фитра (Ураза-байрама) с 12 по 19 июня. Позднее он заявил о желании продлить его.
«Талибан»* же объявил о трехдневном перемирии, которое началось 14-го числа, замечает агентство «Рейтер».
*Действующее преимущественно в Афганистане и Пакистане движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.
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