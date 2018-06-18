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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). За первые четыре месяца этого года Украина почти на треть увеличила импорт товаров из России. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В частности, за январь – апрель 2018-го украинский экспорт в Россию снизился на 6,4 процента, составив 1,2 млрд долларов. При этом импорт из РФ вырос на 31 процент, увеличившись до 2,6 млрд долларов.
В целом же за рассматриваемый период Украина увеличила экспорт товаров на 12,8 процента и довела его до 15,5 млрд долларов. Импорт же возрос на 15,1 процента, достигнув почти 16,9 млрд долларов.
В итоге отрицательное сальдо внешней торговли приблизилось к 1,4 млрд долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года оно составляло менее 1 млрд.
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