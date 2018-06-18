В ИА «Татар-информ» расскажут об организации детского отдыха в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 18 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция об организации детского отдыха в загородных лагерях Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие директор ГБУ «Республиканский центр „Лето“» Раиль Муратшин, директор государственного автономного учреждения РТ «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодёжи „Патриот“» Дмитрий Литвинов, ведущий консультант отдела дополнительного образования и социальных программ Министерства по делам молодежи и спорту РТ Рустам Юсупов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru