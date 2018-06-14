Культурная программа ЧМ-2018: Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдут шесть концертов.
23 июня – концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан в рамках VIII Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Солисты – Полина Осетинская (фортепиано) и Дмитрий Маслеев (фортепиано). Дирижер Сесар Альварес. Начало в 17.00, 6+.
28 июня – концерт Государственного струнного квартета РТ. Начало в 18.30, 6+.
30 июня – концерт Государственного симфонического оркестра РТ в рамках фестиваля «Белая сирень». Солисты – Екатерина Мечетина (фортепиано) и Филипп Копачевский (фортепиано). Дирижер Кристийна Поска. Начало в 17.00, 6+.
4 июля – концерт Государственного камерного хора РТ. Начало в 18.30, 6+.
7 июля – концерт Государственного симфонического оркестра РТ в рамках фестиваля «Белая сирень». Начало в 17.00, 6+.
11 июля – концерт Государственного камерного хора РТ. Начало в 17.00, 6+.
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