В Бельгии 20 велогонщиков пострадали из-за столкновения с преградившей им дорогу машиной

Управлявшая автомобилем женщина решила развернуться перед колонной велосипедистов.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сегодня вечером в бельгийской провинции Эно 20 участников велогонки пострадали из-за столкновения с автомобилем, владелица которой случайно перегородила им дорогу, передает РБК.

По информации газеты La Libre Belgique женщина, в машине которой находились также трое ее детей, решила развернуться перед колонной велосипедистов. В результате в автомобиль сначала врезался лидер гонки, а затем за ним последовали и другие ее участники.

Трое велосипедистов из Фландрии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо – открытое сотрясение мозга. Остальные спортсмены отделались незначительными повреждениями.

В общей сложности пострадали 20 человек, замечает телерадиокомпания RTBF.