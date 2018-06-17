В Бельгии 20 велогонщиков пострадали из-за столкновения с преградившей им дорогу машиной

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сегодня вечером в бельгийской провинции Эно 20 участников велогонки пострадали из-за столкновения с автомобилем, владелица которой случайно перегородила им дорогу, передает РБК.
По информации газеты La Libre Belgique женщина, в машине которой находились также трое ее детей, решила развернуться перед колонной велосипедистов. В результате в автомобиль сначала врезался лидер гонки, а затем за ним последовали и другие ее участники.
Трое велосипедистов из Фландрии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо – открытое сотрясение мозга. Остальные спортсмены отделались незначительными повреждениями.
В общей сложности пострадали 20 человек, замечает телерадиокомпания RTBF.
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