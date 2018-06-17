Рекорд «Суперсемейки 2» в мировом прокате поразил аналитиков

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сиквел анимационной ленты «Суперсемейка 2» от студии Pixar, вышедший спустя 14 лет после оригинала, превзошел все ожидания аналитиков, пишет «Газета.Ru».
За минувшие выходные мультфильм собрал 180 млн долларов – это абсолютный рекорд для анимации. До этих выходных рекорд принадлежал ленте «В поисках Дори», заработавшей 135 млн долларов.
Аналитики пророчат «Суперсемейке 2» сборы свыше 500 млн долларов и звание самой кассовой полнометражной анимации в США. Рекордные 486 млн пока принадлежат рыбке Дори.
Второе место в прокате по итогам выходных заняла лента «8 подруг Оушена» (общая касса за две недели – 79,1 млн долларов). Комедия «Ты водишь!» со сборами в 14,6 млн долларов стала третьей в мировом прокате.
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