Рекорд «Суперсемейки 2» в мировом прокате поразил аналитиков

Аналитики пророчат «Суперсемейке 2» звание самой кассовой полнометражной анимации в США.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сиквел анимационной ленты «Суперсемейка 2» от студии Pixar, вышедший спустя 14 лет после оригинала, превзошел все ожидания аналитиков, пишет «Газета.Ru».



За минувшие выходные мультфильм собрал 180 млн долларов – это абсолютный рекорд для анимации. До этих выходных рекорд принадлежал ленте «В поисках Дори», заработавшей 135 млн долларов.

Аналитики пророчат «Суперсемейке 2» сборы свыше 500 млн долларов и звание самой кассовой полнометражной анимации в США. Рекордные 486 млн пока принадлежат рыбке Дори.



Второе место в прокате по итогам выходных заняла лента «8 подруг Оушена» (общая касса за две недели – 79,1 млн долларов). Комедия «Ты водишь!» со сборами в 14,6 млн долларов стала третьей в мировом прокате.