Американский эксперт определил пять худших истребителей в истории США

В перечень самых неудачных машин вошли три палубных (в том числе один поршневой) и два наземных самолета.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Автор американского журнала The National Interest Роберт Фарли составил топ-5 худших американских истребителей за всю историю.

Первым оказался палубный истребитель времен Второй мировой войны Brewster F2А Buffalo, оказавшийся в начале Тихоокеанской компании слишком слабо вооруженным и слишком медлительным по сравнению со своими японскими соперниками. При этом машины, воевавшие в составе ВВС Финляндии против СССР, показали себя достаточно хорошо, замечает журналист.

Послевоенный палубный реактивный истребитель Vought F7U Cutlass был широким, но недостаточно мощным, с малоудачным дизайном хвоста. Его недостатки были во многом вызваны стремлением разработчиков быстрее воплотить в жизнь новые технические решения. Четверть выпущенных машин разбилась в результате несчастных случаев, добавляет эксперт.

Еще одна палубная машина, более поздний McDonnell F-3H Demon, оснащалась только одним двигателем, все варианты которого были недостаточно мощными. Кроме того, катапультируемое кресло летчика часто не срабатывало. Все самолеты этого типа были списаны еще до начала войны во Вьетнаме, отмечает Фарли.

Созданный для перехвата советских стратегических бомбардировщиков Convair F-102 Delta Dagger обладал недостаточной скоростью и с трудом набирал необходимую высоту. Результатом переделки этой модели стал более удачный F-106 Delta Dart. Оригинальные же самолеты закончили свою службу в качестве беспилотных мишеней, констатирует автор NI.

Еще один перехватчик, Lockheed F-104 Starfighter, был эффективной машиной. Однако все дело портила свойственная ему высокая аварийность, признает аналитик.

В завершение своей статьи Роберт Фарли предостерегает от записывания в список самых неудачных истребителей новейшего самолета пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Делать подобные выводы, по его мнению, можно только после завершения срока службы машины.