Грабители на мопеде похитили телефон у главы МВД Британии

Саджид Джавид, по его словам, в момент ограбления даже не успел понять, что происходит.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид рассказал о том, как грабители на мопеде украли у него телефон. Он сделал это в интервью газете The Sun, передает РБК.

По словам министра, он шел от вокзала и достал телефон, чтобы вызвать такси. Грабители на мопеде вырвали гаджет у него из рук и умчались до того, как чиновник понял, что происходит. «Они просто подъехали, схватили его и смылись», – пояснил он.

При этом Джавид признал, что для него инцидент разрешился не самым неприятным образом, ведь его не ударили ножом и не избили.

Глава МВД заметил также, что беспокоится за своих четверых детей, если они уходят из дома в темное время суток. «Наши улицы должны быть безопасными в любое время <...>», – резюмировал он.