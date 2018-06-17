Лосано признали лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия – Мексика

Сборная Мексики сенсационно обыграла команду Германии.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Решивший исход матча чемпионата мира по футболу Германия – Мексика мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано признан лучшим игроком встречи. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Единственный гол в ворота действующих чемпионов мира Лосано направил на 35-й минуте. Ему удалось переиграть вратаря немцев Мануэля Нойера.

Теперь сборной Германии предстоит 23 июня встретиться с командой Швеции в Сочи. В тот же день сборная Мексики сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону.