Рисунок с Маленьким принцем Антуана де Сент-Экзюпери продали на аукционе

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Рисунок из письма Антуана де Сент-Экзюпери ушел с молотка во Франции за 240,5 тыс. евро, передает РИА Новости.
На рисунке изображен главный персонаж книги «Маленький принц». Рисунок был вложен в письмо, адресованной девушке. Работа написана акварелью между апрелем 1943-го и маем 1944 года. Само послание состояло из 11 страниц.
Год назад две акварельные работы французского писателя были реализованы на аукционе за 500 тыс. евро.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Лондоне за рекордные суммы проданы картины русских и советских художников.
Great #result for correspondance illustrated to a young woman by Antoine de Saint Exupéry, manuscript and watercolours, April 1943 - May 1944— ARTCURIAL (@Artcurial) 16 июня 2018 г.
Sold 240 500 € ! pic.twitter.com/XGylLvdI7B
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