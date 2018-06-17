В Германии при крушении воздушного шара пострадали шесть человек

К падению шара, согласно предварительным данным, привели порывы ветра и сильный дождь.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). У города Варендорф, расположенного в немецкой земле Северный Рейн – Вестфалия, потерпел крушение воздушный шар. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на WDR.

Накануне вечером находившийся на высоте около 10 м шар упал на поле рядом с деревней. По предварительным данным, к этому привели порывы ветра и сильный дождь.

Четверо из шестерых пострадавших госпитализированы, в том числе трое – с тяжелыми травмами. Расследование инцидента продолжается.