Дочь Анны Седоковой затмила красотой звездную маму

Алина Белькевич родилась от брака Анны Седоковой с белорусским футболистом Валентином Белькевичем.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Певица Анна Седокова показала в Instagram`e снимок с 14-летней дочерью Алиной Белькевич. Фотография произвела фурор. Многие подписчики отметили, что девочка затмила собой своб звездную маму.



Обе дамы запечатлены на Центральном Московском ипподроме. Седокова появилась перед публикой в красном платье с глубоким декольте. Дочка, которая стала блондинкой, предпочла наряд гораздо скромнее, но это не уберегло ее от пристального внимания журналистов.



Поклонники присоединились к восторженным отзывам: «Доча – вылитая мама», «Дочь очень стильно выглядит», «Какие вы красивые», «Красотки», – не скупились они на комплименты.



Алина Белькевич родилась от брака Анны Седоковой с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. Менее чем через два года супруги объявили о разводе, а в 2014 году футболист скончался от тромбоэмболии.



Ранее сообщалось, что 16-летняя дочь Ренаты Литвиновой – Ульяна взорвала соцсети новыми снимками.