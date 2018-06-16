Дочь Анны Седоковой затмила красотой звездную маму

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Певица Анна Седокова показала в Instagram`e снимок с 14-летней дочерью Алиной Белькевич. Фотография произвела фурор. Многие подписчики отметили, что девочка затмила собой своб звездную маму.
Обе дамы запечатлены на Центральном Московском ипподроме. Седокова появилась перед публикой в красном платье с глубоким декольте. Дочка, которая стала блондинкой, предпочла наряд гораздо скромнее, но это не уберегло ее от пристального внимания журналистов.
Поклонники присоединились к восторженным отзывам: «Доча – вылитая мама», «Дочь очень стильно выглядит», «Какие вы красивые», «Красотки», – не скупились они на комплименты.
Алина Белькевич родилась от брака Анны Седоковой с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. Менее чем через два года супруги объявили о разводе, а в 2014 году футболист скончался от тромбоэмболии.
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