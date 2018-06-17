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Татар-информ

17 июня 2018, 18:33

Происшествия

Двадцать человек пострадали при стрельбе на фестивале в Нью-Джерси

Один из нападавших убит полицией, второй задержан и помещен под стражу.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В ночь на воскресенье двое злоумышленников открыли стрельбу на фестивале Art All Night в столице американского штата Нью-Джерси Трентоне. В результате пострадали 20 человек, среди которых есть как раненые, так и травмированные в давке. Об этом рассказал прокурор округа Мерсер Анджело Онофри, передает телеканал CBS.

Один из подозреваемых, мужчина 33 лет, был убит полицией. Второй задержан и находится под стражей.

Получившие достаточно серьезные ранения госпитализированы. Четверо из них, включая 13-летнего мальчика, находились в критическом состоянии, добавил прокурор.

На момент нападения на фестивале находилось около тысячи посетителей. Мотивы атаковавших мероприятие пока остаются неизвестными. 

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