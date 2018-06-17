Рустам Минниханов: Татарстан готов поделиться опытом развития ОЭЗ с Алтайским краем

По словам Президента РТ, республика заинтересована в сотрудничестве с сибирским регионом.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Татарстан готов поделиться своим большим опытом развития особых экономических зон с Алтайским краем. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил во время рабочей поездки в Алтайский край в ходе встречи с врио губернатора края Виктором Томенко и главой Республики Алтай Александром Бердниковым, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Минниханов заметил, что РТ заинтересована в сотрудничестве с Алтайским краем, который известен агропромышленный комплексом и машиностроительными предприятиями.

Отдельно Президент Татарстана упомянул проводимую в крае работу по развитию инвестиционного потенциала в туристической сфере. В туристической ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» уже зарегистрированы 18 резидентов, ежегодно ее посещают свыше 400 тыс. человек.

Томенко в ответ подчеркнул, что оба региона связывают очень тесные и длительные взаимоотношения. «Я хотел бы подтвердить тот курс, который взят более десяти лет назад, когда было подписано первое соглашение о сотрудничестве», – подчеркнул он и пообещал, что все начинания и традиции будут развиваться и впредь.