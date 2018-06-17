Парадом национальных общин и хитами Фирдуса Тямаева запомнится Сабантуй Тукаевского района

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(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В течение двух дней в Тукаевском районе Татарстана отмечают Сабантуй. Праздник запомнится в первую очередь парадом национальных общин и концертом Фирдуса Тямаева.
Вчера праздник плуга проходил в деревнях, а сегодня жители приехали на районный Сабантуй, который был организован на площадке возле деревни Кызыл Байрак.
Праздничный майдан предварительно реконструировали. Здесь не только обновили центральную часть, трибуны и площадки для национальных развлечений, но и разместили новые элементы. Так, был создан парк с развлечениями для детей. А возле майдана вырос целый городок, в котором были представлены ремесла и воспроизведен быт проживающих в районе национальностей.
Многонациональность населения была подчеркнута и в ходе церемонии открытия Сабантуя, частью которой стало шествие в национальных костюмах.
Для игр и соревнований были организованы специальные площадки. Тукаевцы смогли выяснить, кто более умел в перетягивании каната, гирьевом спорте, скачках, беге в мешках и даже в распиливании бревен.
Завершится Сабантуй концертом с участием известного татарского певца Фирдуса Тямаева и салютом.
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Тукаевцы смогли выяснить, кто наиболее хорош в перетягивании каната, гирьевом спорте, скачках, беге в мешках и даже в распиливании бревен.
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