Парадом национальных общин и хитами Фирдуса Тямаева запомнится Сабантуй Тукаевского района

Тукаевцы смогли выяснить, кто наиболее хорош в перетягивании каната, гирьевом спорте, скачках, беге в мешках и даже в распиливании бревен.

(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В течение двух дней в Тукаевском районе Татарстана отмечают Сабантуй. Праздник запомнится в первую очередь парадом национальных общин и концертом Фирдуса Тямаева.

Вчера праздник плуга проходил в деревнях, а сегодня жители приехали на районный Сабантуй, который был организован на площадке возле деревни Кызыл Байрак.

Праздничный майдан предварительно реконструировали. Здесь не только обновили центральную часть, трибуны и площадки для национальных развлечений, но и разместили новые элементы. Так, был создан парк с развлечениями для детей. А возле майдана вырос целый городок, в котором были представлены ремесла и воспроизведен быт проживающих в районе национальностей.

Многонациональность населения была подчеркнута и в ходе церемонии открытия Сабантуя, частью которой стало шествие в национальных костюмах.

Для игр и соревнований были организованы специальные площадки. Тукаевцы смогли выяснить, кто более умел в перетягивании каната, гирьевом спорте, скачках, беге в мешках и даже в распиливании бревен.

Завершится Сабантуй концертом с участием известного татарского певца Фирдуса Тямаева и салютом.