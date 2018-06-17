На Сабантуе в Тетюшах устроили гонки на садовых тележках

Участниками конкурса стали супружеские пары, которые наперегонки возили членов своих семей в тележках.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Впервые на Сабантуе в Тетюшах состоялись гонки на садовых тележках, пишет местная газета «Авангард».

На праздничных площадках майдана состоялись различные состязания. Особое внимание гостей Сабантуя привлекли народные игры и шуточные конкурсы. Бой мешками, битье горшков, извлечение конфеты из катыка стали уже привычными для горожан, а вот гонки на садовых тележках были организованы впервые.

Участниками конкурса стали супружеские пары, которые наперегонки возили членов своих семей в тележках. В финале состязания победители получили заслуженные призы.

Также в рамках Сабантуя состоялся праздничный концерт, а для юных посетителей работала детская площадка с мастер-классами. На спортивных площадках разворачивались нешуточные баталии: борцы соревновались в армспорте, в толкании ядра и даже в шахматах.

Проведя ряд поединков, абсолютным батыром стал Радик Мухтаров из Утямышева, а подбатыром – его земляк Ильназ Шамсутдинов. Юным батыром признан еще один уроженец Утямышева Рузель Хуснеев.