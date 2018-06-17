В селах Елабужского района РТ отпраздновали Сабантуй

В этом году местные аграрии засеяли зерновыми, кормовыми и техническими культурами более 40 тысяч гектаров.

(Елабуга, 17 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в селах Елабужского района Татарстана отметили праздник плуга.

В селе Татарский Дюм-Дюм Сабантуй традиционно отпраздновали на небольшой полянке в центре поселения. Сюда пришли не только местные жители, но и гости из соседних деревень. А кто-то специально приехал на малую родину, чтобы повидаться с родственниками и односельчанами.

Гостей встречали с чаем и блинами, которые пекли здесь же. И взрослые, и дети с удовольствием участвовали в традиционных играх: лазали по шесту, бегали в мешках, поднимались на бум-качалку. В некоторых забавах принимали участие даже бабушки лет 70 или 80. Многие состязались в главном соревновании праздника – национальной борьбе курэш.

Аплодисментами поприветствовали собравшиеся передовиков агрофирмы «Яшь куч», которые сделали круг почета. Заслуженные подарки получили более 40 механизаторов и животноводов. Кроме того, десять сельчан получили благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и почетные грамоты главы района.

Награды вручила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина. Поздравляя передовиков, она отметила, что в этом году местные аграрии засеяли зерновыми, кормовыми и техническими культурами более 40 тыс. га земли.

Сабантуй национальными играми отметили сегодня и в селе Мальцево. Помимо традиционных соревнований здесь впервые организовали турнир среди рыцарей, конкурс-выставку собак и выставку петухов разных пород.