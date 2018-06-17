Батыру Сабантуя в Нижнекамске вручили барана и ключи от Lada Granta

Финальные схватки получились очень жаркими, однако никто не смог вырвать победу у Марата Мухамедзянова.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске восьмой раз подряд стал мастер спорта Марат Мухамедзянов, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Финальные схватки по национальной борьбе получились очень жаркими, однако никто не смог вырвать победу у Мухамедзянова. Помимо традиционного барана борец получил ключи от нового автомобиля Lada Granta.



Сабантуй в Нижнекамске состоялся накануне, 16 июня. Жителям и гостям Нижнекамского района представили театрализованное шоу, в котором были задействованы 3 тыс. артистов. На праздничных площадках работали сельские подворья, концертные и танцевальные пятачки. Также была организована выставка гигантских тракторов и комбайнов.