Батыру Сабантуя в Нижнекамске вручили барана и ключи от Lada Granta

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Фото: e-nkama.ru
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске восьмой раз подряд стал мастер спорта Марат Мухамедзянов, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.
Финальные схватки по национальной борьбе получились очень жаркими, однако никто не смог вырвать победу у Мухамедзянова. Помимо традиционного барана борец получил ключи от нового автомобиля Lada Granta.
Сабантуй в Нижнекамске состоялся накануне, 16 июня. Жителям и гостям Нижнекамского района представили театрализованное шоу, в котором были задействованы 3 тыс. артистов. На праздничных площадках работали сельские подворья, концертные и танцевальные пятачки. Также была организована выставка гигантских тракторов и комбайнов.
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