Сабантуй в Зеленодольске соединил народные и футбольные мотивы

Почетными гостями татарского праздника стали представители крымского города-героя Керчи.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). На Сабантуе в Зеленодольске гостей праздника встречали чак-чаком в форме футбольного мяча, а чирлидеры танцевали под татарскую музыку, пишут «Новости Зеленодольска».

Почетными гостями татарского праздника стали представители крымского города-героя Керчи. Вместе с зеленодольцами они побывали в традиционной татарской избе и с первого раза разбили глазурованный горшок.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заявил, что с момента присоединения Крыма к России на полуострове тоже проводят Сабантуй – ведь Татарстан стал побратимом Крыма и строит на верфях завода «Залив» новые корабли.

На зеленодольском Сабантуе выступил возрожденный хор «Русь». В сопровождении воспитанников спортшколы коллектив перепел новую футбольную песню «Бурановских бабушек» на татарский манер. А детский Сабантуй открывали девочки и мальчики с мячами – за свое творчество они получили в подарок от главы района корзину мандаринов.

Тружеников села наградили памятными подарками и денежными наградами. Абсолютным батыром зеленодольского Сабантуя стал Фирдус Зайнуллин из поселка Осиново. Он завоевал это звание уже седьмой раз подряд.