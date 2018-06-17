Челнинцы в ночном небе увидели след ракеты, запустившей «Глонасс-М»

Фото: соцсети
(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жители Набережных Челнов в ночном небе увидели след ракеты, запустившей спутник «Глонасс-М». Фотографии и видео горожан попали в социальные сети.
На выложенных в социальных сетях фото и видео видно, как по небу перемещается светящийся объект. Пользователей соцсетей увиденное удивило и напугало. Прозвучали предположения возможного объяснения увиденного. Не обошлось и без высказываний о визите инопланетян. Однако более правдоподобно звучала версия о следе ракеты, запущенной для вывода на орбиту спутника «ГЛОНАСС-М» на космодроме Плесецка.
ИА «Татар-информ» ранее сообщало, что спутник «Глонасс-М» был запущен при помощи ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с Плесецка в 00.46 по московскому времени. Разгонный блок со спутником отделились от третьей ступени в 00.56, после чего «Глонасс-М» был довыведен на расчетную орбиту. Высота орбиты — более 19,2 тыс. километров.
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