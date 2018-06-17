Петицию против повышения пенсионного возраста подписал миллион россиян

Рекомендуем
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Онлайн-петицию против повышения пенсионного возраста к 15.00 подписали 1 млн 41 тыс. 504 россиянина. Петиция размещена на сайте Change.org.
Адресатами петиции стали Президент России, Премьер-министр и Федеральное собрание. Инициатором выступило Общероссийское объединение профсоюзов.
«По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин», — говорится в пояснении к петиции.
Кроме того, в пояснении уточняется, что причиной дефицита пенсионного фонда является недостаток регулярных отчислений из-за теневой оплаты труда, а не соотношение работающих граждан и пенсионеров.
Следующая новость
В странах Европы не проводится вакцинопрофилактика против инфекционного заболевания.
Испанец пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.
К медикам в состоянии алкогольного опьянения обратились несколько австралийских граждан.
За команду румынский защитник провёл пять матчей и отметился одним голевым пасом.
Представители иностранных СМИ участвовали в конкурсах, пробовали чак-чак и следили за финалом чемпионата мира по корэш.
Медики Казани госпитализировали шесть человек.
В поликлинике предусмотрены вместительное картохранилище и инфостойка.
Мастер-класс по приготовлению татарской сладости провели сегодня в городском пресс-центре мундиаля.
ДТП произошло на проспекте Ямашева напротив ТЦ «Савиново».
Автомобиль «Лада» с пятью пассажирами протаранил опору ЛЭП.
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки