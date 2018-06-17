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Татар-информ

17 июня 2018, 15:00

Общество

Петицию против повышения пенсионного возраста подписал миллион россиян

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Адресатами петиции стали Президент России, Премьер-министр и Федеральное собрание.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Онлайн-петицию против повышения пенсионного возраста к 15.00 подписали 1 млн 41 тыс. 504 россиянина. Петиция размещена на сайте Change.org.

Адресатами петиции стали Президент России, Премьер-министр и Федеральное собрание. Инициатором выступило Общероссийское объединение профсоюзов.

«По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин», — говорится в пояснении к петиции.

Кроме того, в пояснении уточняется, что причиной дефицита пенсионного фонда является недостаток регулярных отчислений из-за теневой оплаты труда, а не соотношение работающих граждан и пенсионеров.

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