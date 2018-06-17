Врачи Казани обеспокоены возможной вспышкой кори из-за болельщиков из Европы

В странах Европы не проводится вакцинопрофилактика против инфекционного заболевания.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Казанские врачи ожидают возможных болельщиков из Европы с корью. Об этом корреуспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный врач соревнований по футболу FIFA в Казани Арслан Валиев.

«В основном, мы переживаем из-за инфекции кори, потому что в Европе корь не входит в вакцинопрофилактику. То есть они не прививаются от кори, и там достаточно высокая заболеваемость. Но в то же время у нас вакцинопрофилактику от кори получает большинство населения – более 95 процентов. Поэтому каких-то вспышек мы не ожидаем, просто вовремя будем выявлять таких больных, если они будут. И, разумеется, отдельным образом уделять им внимание», – отметил специалист.

По словам Арслана Валиева, в день матча в Казани между Австралией и Францией за помощью к медикам обратились 69 болельщиков.

«В Сочи, например, во время первого матча к врачам обращались порядка 100 болельщиков», – добавил главный врач соревнований по футболу FIFA в Казани.

