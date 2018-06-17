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Челнинцы в ночном небе увидели след ракеты, запустившей «Глонасс-М»

Татар-информ

17 июня 2018, 16:52

Общество

Смарт-велосипед, криминальная экспертиза и герб семьи: в Челнах провели «Ночь науки»

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Фото: актипроф кфу

Открылось мероприятие с символичного забивания мячей почетными гостями в «ворота науки».

(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский институт КФУ второй год подряд проводит в Автограде «Ночь науки», которая привлекает внимание большого количества челнинцев. Здесь гостей познакомили со смарт-велосипедом, посвятили в тайны криминальной экспертизы и научили составлять герб семьи.

«Ночь науки» — уникальный проект, представляющий научные направления в необычном ключе.

Открылось мероприятие с символичного забивания мячей почетными гостями в «ворота науки». Таким образом была отдана дань событию года, которым живет сегодня вся страна. Кроме того, фоном для мероприятия служил большой экран, на котором транслировался матч чемпионата мира по футболу.

Особенным гостем вечера стала команда «КАМАЗ-мастер». Она пришла в «храм науки» не с пустыми руками. На площадке именитых гонщиков челнинцы смогли увидеть болиды для картинга, кубки, завоеванные на соревнованиях международного уровня. Органично смотрелись на экспозиции и гоночные багги, которые представила молодая спортивная команда студентов автомобильного отделения Набережночелнинского института КФУ «XRacer Team».

Участники праздника смогли принять участие в крио-шоу «Заморозка», во время которого демонстрировались интересные эксперименты с жидким азотом. Гостей также пригласили в мобильный планетарий, чтобы они смогли понаблюдать за звездами. 

Им продемонстрировали смарт-велосипед, который своими подсказками о маршруте и другими данными о движении облегчает путешествие велосипедисту. Участников «Ночи» познакомили с проектированием гоночного автомобиля «Формула Студент», мерой хаоса — энтропией, роботом-художником, виртуальной моделью «КАМАЗа».

Также на форуме было много мастер-классов. Ребятам предлагали поучаствовать в химических опытах — при этом отмечалось, что некоторые из манипуляций до сих пор применяются в криминалистике. Кроме того, гостей научили ритуалам чайной церемонии, рассказали им, как составить герб семьи и освоить китайскую иероглифику.

 

 

 

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