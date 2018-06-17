Голикова рассказала о разработке механизма по обелению зарплат

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Власти разрабатывают механизм по обелению «серых» зарплат, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.
«По обелению так называемых „серых“ заработных плат, я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — сказала Голикова.
По ее словам, тема с «серыми» зарплатами является сложной.
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