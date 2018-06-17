Елабужские динамовцы успешно стартовали в Тюмени

Соперниками татарстанских спортсменов стали борцы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и многочисленных регионов России.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). 16 июня в Тюмени стартовал юбилейный, пятый по счету Международный турнир по боксу на призы Академии бокса «Батыр», сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.



Участие в турнире принимают и боксеры из Елабуги – под руководством тренера-динамовца Константина Балобанова. Соперниками татарстанских спортсменов стали борцы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и многочисленных регионов России.



«Динамовец» Елабуги Константин Кабанов, 2007 года рождения, выступил в 20-й паре. Его соперником оказался Нурсултан Конокбаев, который представлял Академию бокса «Батыр» Тюмени.



С первых секунд Конокбаев повел бой, однако его запал остудили правильные технические действия Кабанова. Кроме того, юный боксер из Татарстана прибавлял темп боя в окончании каждого раунда. В итоге по решению судей победу одержал елабужский боксер Константин Кабанов.



Всего в течение турнира на ринг выйдут более 50 пар боксеров.