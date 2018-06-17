Елабужские динамовцы успешно стартовали в Тюмени

Фото: Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). 16 июня в Тюмени стартовал юбилейный, пятый по счету Международный турнир по боксу на призы Академии бокса «Батыр», сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.
Участие в турнире принимают и боксеры из Елабуги – под руководством тренера-динамовца Константина Балобанова. Соперниками татарстанских спортсменов стали борцы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и многочисленных регионов России.
«Динамовец» Елабуги Константин Кабанов, 2007 года рождения, выступил в 20-й паре. Его соперником оказался Нурсултан Конокбаев, который представлял Академию бокса «Батыр» Тюмени.
С первых секунд Конокбаев повел бой, однако его запал остудили правильные технические действия Кабанова. Кроме того, юный боксер из Татарстана прибавлял темп боя в окончании каждого раунда. В итоге по решению судей победу одержал елабужский боксер Константин Кабанов.
Всего в течение турнира на ринг выйдут более 50 пар боксеров.
Следующая новость
25 мая казанская команда презентовала альтернативный гимн чемпионата.
Финальные схватки получились очень жаркими, однако никто не смог вырвать победу у Марата Мухамедзянова.
Соперниками татарстанских спортсменов стали борцы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и многочисленных регионов России.
По словам Президента РТ, республика заинтересована в сотрудничестве с сибирским регионом.
По словам Рустама Минниханова, для возобновления авиарейсов необходимо решить вопрос с их субсидированием.
Почетными гостями татарского праздника стали представители крымского города-героя Керчи.
Открылось мероприятие с символичного забивания мячей почетными гостями в «ворота науки».
Рустам Минниханов отметил перспективы сотрудничества между регионами в сфере туризма и в развитии особых экономических зон.
Отличившимся работникам полей были вручены почетные грамоты, дипломы и денежные премии.
Спутник был запущен при помощи ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с Плесецка в 00.46 по московскому времени.
Съемочная группа телеканала National Geographic прилетела в Лаишево из США.
В странах Европы не проводится вакцинопрофилактика против инфекционного заболевания.
Испанец пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки