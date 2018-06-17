Новак: Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ поднять добычу нефти

Новак предложил поднять добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Россия и Саудовская Аравия предложат входящим в соглашение ОПЕК+ странам поднять добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает RT.

«Мы предлагаем поднять в третьем квартале (2018 года — прим. Т-и) на 1,5 млн, а потом посмотреть на ситуацию на рынке», — сказал Новак.

В сентябре ситуация с добычей нефти будет снова проанализирована, чтобы «понять, что делать дальше», отметил министр.