На Сабантуе в Лаишево прошли съемки для телеканала National Geographic

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). На Белых горах города Лаишево состоялся татарский национальный праздник Сабантуй, на котором работали журналисты National Geographiс, а батыр получил барана и холодильник, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
Съемочная группа телеканала National Geographic прилетела в Лаишево из США. Журналисты сняли фильм о национальном празднике для демонстрации перед матчами мундиаля в Казани. Ранее журналисты уже побывали в Калининграде, Москве и Волгограде.
К жителям села и гостям Сабантуя обратились глава Лаишевского района Михаил Афанасьев и уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. Глава района отметил, что хозяйства района успешно провели посевную кампанию, и республику ждет хороший урожай. Гузель Удачина поздравила всех собравшихся от имени Президента РТ Рустама Минниханова.
Жители Лаишево состязались в поднятии гири, беге с яйцом, подтягивании на турнике, беге с ведром воды, бое с мешками, а на майдане борцы мерились силами в национальной борьбе корэш. На сцене выступали артисты татарской эстрады – Диля и Булат Нигматуллины, Вил Усманов, Радик Шарипжанов и ансамбль танца «Казань».
Абсолютным батыром Сабантуя в Лаишево признан директор Лаишевского лесхоза Руслан Газизуллин. Он получил барана и двухкамерный холодильник.
Следующая новость
Открылось мероприятие с символичного забивания мячей почетными гостями в «ворота науки».
Рустам Минниханов отметил перспективы сотрудничества между регионами в сфере туризма и в развитии особых экономических зон.
Отличившимся работникам полей были вручены почетные грамоты, дипломы и денежные премии.
Спутник был запущен при помощи ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с Плесецка в 00.46 по московскому времени.
Съемочная группа телеканала National Geographic прилетела в Лаишево из США.
В странах Европы не проводится вакцинопрофилактика против инфекционного заболевания.
Испанец пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.
К медикам в состоянии алкогольного опьянения обратились несколько австралийских граждан.
За команду румынский защитник провёл пять матчей и отметился одним голевым пасом.
Представители иностранных СМИ участвовали в конкурсах, пробовали чак-чак и следили за финалом чемпионата мира по корэш.
Медики Казани госпитализировали шесть человек.
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки