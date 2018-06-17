На Сабантуе в Лаишево прошли съемки для телеканала National Geographic

Съемочная группа телеканала National Geographic прилетела в Лаишево из США.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). На Белых горах города Лаишево состоялся татарский национальный праздник Сабантуй, на котором работали журналисты National Geographiс, а батыр получил барана и холодильник, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Съемочная группа телеканала National Geographic прилетела в Лаишево из США. Журналисты сняли фильм о национальном празднике для демонстрации перед матчами мундиаля в Казани. Ранее журналисты уже побывали в Калининграде, Москве и Волгограде.



К жителям села и гостям Сабантуя обратились глава Лаишевского района Михаил Афанасьев и уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. Глава района отметил, что хозяйства района успешно провели посевную кампанию, и республику ждет хороший урожай. Гузель Удачина поздравила всех собравшихся от имени Президента РТ Рустама Минниханова.



Жители Лаишево состязались в поднятии гири, беге с яйцом, подтягивании на турнике, беге с ведром воды, бое с мешками, а на майдане борцы мерились силами в национальной борьбе корэш. На сцене выступали артисты татарской эстрады – Диля и Булат Нигматуллины, Вил Усманов, Радик Шарипжанов и ансамбль танца «Казань».



Абсолютным батыром Сабантуя в Лаишево признан директор Лаишевского лесхоза Руслан Газизуллин. Он получил барана и двухкамерный холодильник.