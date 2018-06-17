Минздрав РТ: Нетрезвые болельщики – основные обращения к казанским врачам во время ЧМ-2018

Здоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Нетрезвые болельщики стали основной причиной обращения к медикам во время чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
«Это для нас, наверное, основной вызов, потому что продажа алкогольных напитков разрешена. Мы в беде не оставляем, проводим необходимые лечебные мероприятия и ставим на ноги. Пять человек обратилось после матча, но это уже больше наши активные действия. Сами болельщики не обращаются, когда они уже в таком состоянии, что им нужна помощь. Обращения есть. Это – основная причина обращений».
Отметим, основными госпиталями FIFA в Казани стали Республиканская клиническая больница и городская клиническая больница № 7.
«Медицинское обеспечение будет сформировано аналогичным образом с учетом проведенных матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 и предстоящего объема оказания медицинской помощи», – отметил спикер.
Напомним, матч между футбольными сборными Франции и Австралии на стадионе «Казань Арена» завершился 16 июня со счетом 2:1.
В странах Европы не проводится вакцинопрофилактика против инфекционного заболевания.
Испанец пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.
К медикам в состоянии алкогольного опьянения обратились несколько австралийских граждан.
За команду румынский защитник провёл пять матчей и отметился одним голевым пасом.
Представители иностранных СМИ участвовали в конкурсах, пробовали чак-чак и следили за финалом чемпионата мира по корэш.
Медики Казани госпитализировали шесть человек.
В поликлинике предусмотрены вместительное картохранилище и инфостойка.
Мастер-класс по приготовлению татарской сладости провели сегодня в городском пресс-центре мундиаля.
ДТП произошло на проспекте Ямашева напротив ТЦ «Савиново».
Автомобиль «Лада» с пятью пассажирами протаранил опору ЛЭП.
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки