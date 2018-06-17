Минздрав РТ: Нетрезвые болельщики – основные обращения к казанским врачам во время ЧМ-2018

К медикам в состоянии алкогольного опьянения обратились несколько австралийских граждан.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Нетрезвые болельщики стали основной причиной обращения к медикам во время чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Это для нас, наверное, основной вызов, потому что продажа алкогольных напитков разрешена. Мы в беде не оставляем, проводим необходимые лечебные мероприятия и ставим на ноги. Пять человек обратилось после матча, но это уже больше наши активные действия. Сами болельщики не обращаются, когда они уже в таком состоянии, что им нужна помощь. Обращения есть. Это – основная причина обращений».

Отметим, основными госпиталями FIFA в Казани стали Республиканская клиническая больница и городская клиническая больница № 7.

«Медицинское обеспечение будет сформировано аналогичным образом с учетом проведенных матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 и предстоящего объема оказания медицинской помощи», – отметил спикер.

Напомним, матч между футбольными сборными Франции и Австралии на стадионе «Казань Арена» завершился 16 июня со счетом 2:1.