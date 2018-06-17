Сесар Навас не полетел на сбор с казанским «Рубином»

Испанец пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Испанский защитник «Рубина» Сесар Навас не полетел на первый сбор команды в Сербию. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в Instagram.

В клубе сообщили, что футболист пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.

Всего на сбор в Сербию отправились 13 футболистов, в том числе, новичок команды Филип Уремович, Александр Бухаров, пока не подписавший контракт с клубом, и арендованный у «Спартака» Ивелин Попов.