Сесар Навас не полетел на сбор с казанским «Рубином»

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Испанский защитник «Рубина» Сесар Навас не полетел на первый сбор команды в Сербию. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в Instagram.
В клубе сообщили, что футболист пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.
Всего на сбор в Сербию отправились 13 футболистов, в том числе, новичок команды Филип Уремович, Александр Бухаров, пока не подписавший контракт с клубом, и арендованный у «Спартака» Ивелин Попов.
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