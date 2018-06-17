Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Фланговый защитник Габриэл Энаке покинул казанский «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в Instagram.
В «Рубин» Энаке перешел в зимнюю паузу сезона 2017/2018, однако, так и не стал игроком основы — румын провел за команду пять матчей и отдал одну голевую передачу.
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