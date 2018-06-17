Главное
Журналисты со всего мира побывали на Сабантуе

Татар-информ

17 июня 2018, 13:54

Общество

Журналисты со всего мира побывали на Сабантуе

Рекомендуем

Фото: tatar-inform.ru

Представители иностранных СМИ участвовали в конкурсах, пробовали чак-чак и следили за финалом чемпионата мира по корэш.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Ежегодный ночной праздник плуга состоялся в минувшую субботу в сабинском селе Мингер. Его почетными гостями стали иностранные журналисты, аккредитованные FIFA. Это представители Аргентины, Австралии, Великобритании, Испании, Индии, Колумбии, Германии, Франции, Японии и др. стран.

На праздник Сабантуя в Мингер журналисты направились после матча Франция — Австралия на «Казань Арене». Длинный караван автобусов отправился из столицы в Сабинский район. Во время движения гид на английском и русском языках рассказывал о национальном празднике плуга, завершающем весенне-полевые работы.

Первое, что увидели представители СМИ в Мингере, — высокое здание гостиничного комплекса, напоминающее башню Сююмбике. По традиции гостей встретили девушки в национальных костюмах с чак-чаком. Журналисты со всего мира попробовали сладкое лакомство.

С большим интересом журналисты, фотографы и операторы окунулись в шумный праздник на майдане. Сабантуй в Мингере пользуется популярностью, в этом году его посетило более 40 тысяч гостей.

Изюминкой нынешнего праздника плуга стал финал чемпионата мира по борьбе корэш. На него съехались батыры из более чем 40 стран. Соревнования проходили в семи весовых категориях. Многочисленные зрители внимательно следили за финальными схватками. Победу в своих весовых категориях праздновали участники сборной России Альберт Рахматуллин (Тюменская область) и Ренас Калимуллин (Татарстан). В награждении сильнейших батыров принял участие президент Федерации корэш России Джаудат Миннахметов.

В перерывах между схватками борцов на сцене проходила концертная программа. Специальным гостем Сабантуя в Мингере стала мастер горлового пения Чылтыс Таннагашева, известная как «Шорская шаманка».

Но Сабантуй — это не только захватывающие зрелища, вкусные блюда, сувениры ручной работы, но еще и конкурсы. В традиционных забавах приняли участие иностранные журналисты. В Мингере корреспонденты из Австралии, Венесуэлы, Англии, Замбии, Японии и других стран соревновались друг с другом в беге в мешках и с яйцами, задорно бились на бревне мешками. Победители получили заслуженные призы.

После знакомства с сувенирной продукцией и национальными песнями и плясками представителей СМИ пригласили на ужин от города-организатора чемпионата мира по футболу. Гости продегустировали эчпочмаки, татарскую лапшу, казылык, плов и другие традиционные блюда. В качестве памятных презентов им вручили чак-чак и книги, посвященные борьбе корэш.

Сабантуй в Мингере завершился грандиозным салютом. Несомненно, журналисты из других стран увезут из Татарстана массу приятных впечатлений и расскажут о республике в своих СМИ, а также друзьям и знакомым. И, возможно, многие из них приедут в Казань еще не один раз.

 

Следующая новость

В дни ЧМ-2018 казанцы научат иностранцев готовить чак-чак
Новости дня
15:04
Дзагоев не полетит на матч мундиаля против сборной Египта
15:00
Петицию против повышения пенсионного возраста подписал миллион россиян
14:54
Врачи Казани обеспокоены возможной вспышкой кори из-за болельщиков из Европы

В странах Европы не проводится вакцинопрофилактика против инфекционного заболевания.

14:50
Голикова рассказала о разработке механизма по обелению зарплат
14:36
Сесар Навас не полетел на сбор с казанским «Рубином»

Испанец пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.

14:22
Минздрав РТ: Нетрезвые болельщики – основные обращения к казанским врачам во время ЧМ-2018

К медикам в состоянии алкогольного опьянения обратились несколько австралийских граждан.

14:15
В Казахстане в сошедшем с рельсов пассажирском поезде погиб подросток
14:08
Габриэл Энаке покинул казанский «Рубин»

За команду румынский защитник провёл пять матчей и отметился одним голевым пасом.

13:54
Журналисты со всего мира побывали на Сабантуе

Представители иностранных СМИ участвовали в конкурсах, пробовали чак-чак и следили за финалом чемпионата мира по корэш.

13:51
Видео с влетевшим в толпу пешеходов в центре Москвы таксистом
13:40
Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии
13:33
Супруга принца Камбоджи погибла в аварии
13:26
Япония выразила сожаления в связи с российскими учениями на Курилах
13:12
Во время матча Франция – Австралия 69 болельщиков обратились за помощью к казанским врачам

Медики Казани госпитализировали шесть человек.

12:48
Швейцарские болельщики случайно попали в Донбасс вместо ЧМ-2018
12:34
СМИ: Глава МВД Германии заявил о невозможности работать с Меркель
12:20
В Мамадыше появится «Дружелюбная поликлиника»

В поликлинике предусмотрены вместительное картохранилище и инфостойка.

12:06
В дни ЧМ-2018 казанцы научат иностранцев готовить чак-чак

Мастер-класс по приготовлению татарской сладости провели сегодня в городском пресс-центре мундиаля.

11:57
Видео с места столкновения мотоциклистов в Казани

ДТП произошло на проспекте Ямашева напротив ТЦ «Савиново».

11:52
Далай-лама рассказал о секрете счастья
11:38
В ДНР рассказали об испытании американской системы разведки украинскими силовиками
11:24
США предъявило Северной Корее 47 требований по денуклеаризации
11:23
В Нижнекамске из-за врезавшегося в столб пьяного водителя пострадал ребенок

Автомобиль «Лада» с пятью пассажирами протаранил опору ЛЭП.

11:10
Африканские мигранты прибыли в Испанию
10:56
Разгонный блок «Фрегат» «захоронили» на орбите
События

17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки

17 июняКазань велосипедная: 200 тысяч велосипедистов против 400 тысяч автолюбителей

16 июняМы больны футболом: лица первого матча чемпионата мира в Казани

16 июняWho will win the World Cup? Прогнозы экспертов к чемпионату мира

16 июняНурсултан Назарбаев о Татарстане и Казани: шесть цитат Президента Казахстана

16 июня«Горит всё село!»: подробности пожара, запечатленного на вирусном видео

16 июняНиколай Никифоров: У всех современных проектов в Татарстане одно начало — Рустам Минниханов