Журналисты со всего мира побывали на Сабантуе

Представители иностранных СМИ участвовали в конкурсах, пробовали чак-чак и следили за финалом чемпионата мира по корэш.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Ежегодный ночной праздник плуга состоялся в минувшую субботу в сабинском селе Мингер. Его почетными гостями стали иностранные журналисты, аккредитованные FIFA. Это представители Аргентины, Австралии, Великобритании, Испании, Индии, Колумбии, Германии, Франции, Японии и др. стран.

На праздник Сабантуя в Мингер журналисты направились после матча Франция — Австралия на «Казань Арене». Длинный караван автобусов отправился из столицы в Сабинский район. Во время движения гид на английском и русском языках рассказывал о национальном празднике плуга, завершающем весенне-полевые работы.

Первое, что увидели представители СМИ в Мингере, — высокое здание гостиничного комплекса, напоминающее башню Сююмбике. По традиции гостей встретили девушки в национальных костюмах с чак-чаком. Журналисты со всего мира попробовали сладкое лакомство.

С большим интересом журналисты, фотографы и операторы окунулись в шумный праздник на майдане. Сабантуй в Мингере пользуется популярностью, в этом году его посетило более 40 тысяч гостей.

Изюминкой нынешнего праздника плуга стал финал чемпионата мира по борьбе корэш. На него съехались батыры из более чем 40 стран. Соревнования проходили в семи весовых категориях. Многочисленные зрители внимательно следили за финальными схватками. Победу в своих весовых категориях праздновали участники сборной России Альберт Рахматуллин (Тюменская область) и Ренас Калимуллин (Татарстан). В награждении сильнейших батыров принял участие президент Федерации корэш России Джаудат Миннахметов.

В перерывах между схватками борцов на сцене проходила концертная программа. Специальным гостем Сабантуя в Мингере стала мастер горлового пения Чылтыс Таннагашева, известная как «Шорская шаманка».

Но Сабантуй — это не только захватывающие зрелища, вкусные блюда, сувениры ручной работы, но еще и конкурсы. В традиционных забавах приняли участие иностранные журналисты. В Мингере корреспонденты из Австралии, Венесуэлы, Англии, Замбии, Японии и других стран соревновались друг с другом в беге в мешках и с яйцами, задорно бились на бревне мешками. Победители получили заслуженные призы.

После знакомства с сувенирной продукцией и национальными песнями и плясками представителей СМИ пригласили на ужин от города-организатора чемпионата мира по футболу. Гости продегустировали эчпочмаки, татарскую лапшу, казылык, плов и другие традиционные блюда. В качестве памятных презентов им вручили чак-чак и книги, посвященные борьбе корэш.

Сабантуй в Мингере завершился грандиозным салютом. Несомненно, журналисты из других стран увезут из Татарстана массу приятных впечатлений и расскажут о республике в своих СМИ, а также друзьям и знакомым. И, возможно, многие из них приедут в Казань еще не один раз.